Женщины с этими именами прощают мужчинам все: а те нагло пользуются этим

Обладательницы этих имен не могут долго держать обиду на своего любимого.

В каждой паре время от времени случаются конфликты и ссоры. Как правило, и он, и она считают себя правыми и не собираются уступать другому, поскольку считают: стоит поддаться один раз - и тогда партнер с шеи не слезет. А между тем умение понимать друг друга и прощать по-настоящему пригодится в семейной жизни. Разумеется, есть вещи, которым нельзя найти оправдания, столкнувшись с ними, необходимо найти в себе силы уйти от избранника. И все же некоторые женщины готовы простить любимому мужчине все, лишь бы тот был рядом. Рассказываем, какие имена носят самые безответные и тихие дамы.

Валентина

Обладательница этого имени - спокойная, уравновешенная женщина, которую невозможно себе представить в приступе гнева и ярости. Валя очень общительна и дружелюбна, у нее много друзей, которые ценят ее именно за добрый и покладистый нрав. Но в семейной жизни он может сыграть с ней злую шутку.

Нередко Валентина настолько сильно влюбляется в своего партнера, что начинает закрывать глаза на малейшие его прегрешения.

Даже если тот начнет изменять, Валентина назначит виновной в случившемся себя и будет изводить себя бесконечными упреками. И, конечно, простит изменщика, когда тот вернется.

Светлана

Мудрая и нежная Светлана - идеал любого мужчины. Обладательница этого имени убеждена, что главой семьи непременно должен быть супруг, а она - во всем не него полагаться. Свою “ячейку общества” Света строит именно по этому принципу. Но не замечает, что на самом деле находится в очень уязвимом положении.

Некоторые мужчины, осознав, что Светлана все равно никуда не денется, начинают вести себя с ней из рук вон плохо.

Однако она как будто бы не замечает этого и неизменно встречает муженька дома с улыбкой и хлебом-солью. Даже очевидные признаки измены и предательства не заставят ее изменить свое мнение о супруге.

Полина

Женщина, нареченная именем Полина, отличается добрым и беспечным нравом. Она старается на останавливать свое внимание на досадных мелочах, а концентрироваться на позитивных моментах. В отношениях обладательница имени исповедует тот же принцип - в первую очередь она видит достоинства партнера, а не недостатки.

Впрочем, Полина насколько оптимистична, что может найти что-то хорошее и в минусах избранника.

Допоздна задерживается на работе? Вкалывает, чтобы прокормить семью. Тратит все деньги на дорогостоящее хобби? Хорошо, что не на выпивку. Даже измене Поля способна найти подходящее оправдание, чтобы обелить мужа в своих глазах.