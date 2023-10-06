Женщины с этими именами помешаны на чистоте: носки на полу — развод

Начищенный до блеска паркет, ни пылинки на всех поверхностях… Кажется, что такое возможно лишь в рекламе, однако некоторые женщины способны сделать сказку былью и навести в своем жилище идеальный порядок. Как правило, любительницы проводить свободное время со шваброй в руках носят эти имена.

Алина

Настоящая перфекционистка. Обладательница этого имени стремится всегда и во всем быть на первом месте, в том числе - в борьбе за звание идеальной домохозяйки. Вернувшись домой с работы, она с энтузиазмом берется за уборку в доме. Нельзя, что супруг и дети видели пыль на полочках - даже если она практически незаметна невооруженным глазом, Алине это не нравится.

Женщина, нареченная этим именем, любит похвастаться своей хозяйственностью перед подругами и гостями.

Последние, кстати, частенько чувствуют себя в доме Алины, как в музее: стерильно чисто, ни к чему нельзя прикасаться руками без разрешения, да и вообще лучше не дышать. Что делает Алина после того, как визитеры расходятся по домам? Конечно же, наводит в доме уборку.

Ксения

Обладательница этого имени находит особенное удовольствие в уборке. ей нравится сам процесс наведения порядка, а уж результат - тем более. Глядя на сияющую квартиру, Ксения испытывает чувство гордости и глубокого удовлетворения. Завершив хозяйственные работы, женщина еще раз пройдет по дому: точно ли нигде не забыла прибраться?

Ксюша хочет, чтобы ее домочадцы тоже трепетно относились к ее труду.

Если супруг не заметит, что в квартире стало чище и уютнее, обладательница имени сочтет это за оскорбление. Она буквально тает от комплиментов в адрес своей хозяйственности, потому что действительно вкладывает в уборку много сил и радуется, когда это замечают.

Полина

Энергичная и строгая. Полина терпеть не может бардак, поэтому с завидным рвением в любую свободную минуту берется за швабру и метелочку для сметания пыли. Обладательница этого имени очень педантична, она всегда убирает за собой весь мусор и сердится, когда дети оставляют на полу разбросанные игрушки, а супруг - грязные носки.

Полина обязательно напомнит домочадцам о том, что в доме необходимо поддерживать порядок.

Иногда в ее семье даже случаются конфликты на этой почве. Обладательнице имени кажется, что близкие не ценят ее трудов или специально издеваются и мусорят. На самом деле, конечно же, это не так - просто муж и дети Поли не так зациклены на чистоте.