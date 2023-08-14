Женщины с этими именами под конец жизни останутся с кошками

Мем про сильных и самодостаточных женщин, которые вместо семьи и детей обзаводятся 40 кошками, давно стал реальностью. Некоторые представительницы прекрасного пола вполне осознанно отказываются от возможности реализовать себя как жену и мать, предпочитая одиночество. Но есть и те, кто, быть может, и хотел бы счастливой семейной жизни, но судьба складывается иначе. Астрологи назвали три имени, которые носят женщины, в старости обреченные на отшельничество.

Валерия

Гордость - вот что мешает Валерии обрести свое женское счастье. Женщина, нареченная этим именем, в молодости не знает недостатка в поклонниках. Представители сильного пола без ума от этой роскошной дивы - наперебой дарят ей подарки, осыпают комплиментами, приглашают в рестораны и на вечеринки. Все это кружит Лере голову.

Мало-помалу красотка начинает смотреть на мужчин свысока, капризничать, отвергать их ухаживания.

Гордость мешает Валерии снизойти до одного из них, осчастливить простого смертного своим “да” в ответ на предложение руки и сердца. В результате год за годом ряды поклонников редеют, и Лера остается в гордом одиночестве.

Екатерина

Обладательница королевского имени Екатерина наделена непростым характером. Это амбициозная, уверенная в себе, целеустремленная женщина, которая помешана на карьере и саморазвитии. Кате хочется покорить все доступные ей карьерные высоты, доказать, что она заслуживает сесть в кресло руководителя не меньше, чем коллеги мужского пола.

В гонке за лидерством Екатерина не замечает, что совсем махнула рукой на личную жизнь.

Если у обладательницы имени и были поклонники, то они со временем смекнули - здесь ловить нечего и нашли более приземленных дам. Добиться высокого положения у Кати, несомненно, получится, но разделить радость от победы будет не с кем.

Тамара

Личная жизнь Тамары похожа на бег с препятствиями. Обладательница этого имени гонится за своим счастьем, не стесняется первой признаваться в интересе, приглашать на свидание и т.д. Вот только мужчины почему-то спешат унести ноги от этой дамы, быть может, потому, что их пугает ее целеустремленность. Моргнуть не успеешь, как окажешься с ней у алтаря.

К сожалению, Тамаре редко удается наладить свою судьбу.

Даже если в ее жизни появляется мужчина, довольно скоро он под благовидным предлогом исчезает в неизвестном направлении. В определенный момент у Тамары опускаются руки. Она бросает поиски “того самого” и доживает свой век в одиночестве или в компании пушистых любимцев.