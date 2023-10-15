Женщины с этими именами планируют жизнь на годы вперед: их не сбить с намеченного пути

“Ах, если бы сбылась моя мечта”, - вздыхают многие люди подобно персонажам популярного мультика. Но не предпринимают никаких усилий для того, чтобы планы воплотились в реальность. Им стоит взять себе в качестве образца для подражания обладательниц этих имен. А все потому, что эти женщины уверенно следуют за своей звездой.

Татьяна

Женщина, нареченная этим именем, полна энергии и энтузиазма. Всем, кто знакомится с Татьяной, невооруженным глазом видно - она излучает положительную энергетику, рядом с ней и сам невольно заряжаешься вдохновением. Как правило, у обладательницы этого имени громадье планов - она интересуется самыми разными вещами и проблемами.

В ежедневнике у Тани места свободного не найти.

Она планирует свою жизнь на годы вперед, ей буквально не терпится воплотить в реальность все те задумки, которые роятся у нее в голове. Татьяна готова идти к своей заветной цели в одиночку, но если рядом будет верные друзья и сторонники, она только обрадуется.

Елизавета

Школа, вуз, работа, семья… Пока одни только размышляют над тем, чего хотят от жизни, Елизавета уже набросала план и следует ему. Обладательница этого имени уверена, что ее мечты достойны того, чтобы реализовать их, поэтому смело следует своей дорогой. Не все воспринимают ее планы всерьез, но Лизе все равно - однажды она непременно докажет, что была права.

Энергии этой женщины хватит на десятки разнообразных проектов.

Елизавета пробует себя в самых разных областях, нередко она связывает свою жизнь с искусством. Конечно, обладательница имени регулярно обновляет свой жизненный план, вносит в него коррективы, но куда чаще она не вычеркивает оттуда пункты, а добавляет новые.

Марта

Если обладательница этого имени в детстве решила, что станет актрисой, врачом или космонавтом - можно быть уверенным в том, что она не отступится от своей мечты. Марта - удивительно упрямая барышня. Там, где любой другой человек давно спасовал бы и отступился, она будет искать лазейки и возможности - и, что самое главное, непременно их найдет.

Окружающим остается только удивляться необыкновенным способностям Марты.

Она идет к намеченным целям, не теряя по дороге своего энтузиазма, даже если та будет долгой и тернистой. Трудности только закаляют характер Марты и дают ей дополнительный стимул двигаться дальше. Она уверена - все в мире неслучайно, и если ей посланы эти испытания, значит, тем слаще будет победа.