Женщины с этими именами оставят вас без копейки в кармане: коварные эгоистки

Доброта, надежность, верность, - именно эти и другие подобные качества привлекают представительниц прекрасного пола в мужчинах. Однако существуют дамы, для которых не играют большой роли ни личностные качества избранника, ни его внешность - в первую очередь они обращают внимание на его обеспеченность. Ведь для этих женщин брак - не что иное как возможность манипулировать благоверным и выкачивать из него денежки. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят любительницы браков по расчету.

Арина

Обладательница имени Арина пользуется успехом у представителей сильного пола. Она от природы наделена мощной энергетикой, которая и притягивает мужчин, словно магнит. У Арины ярко выражено женское начало, ее хочется оберегать, баловать, тратить на нее баснословные деньги… и это как раз то, что ей нужно.

Арина умело манипулирует своим избранником, добиваясь от него новых подарков.

Едва ли не в первый месяц отношений обладательница имени может намекнуть партнеру, какие дорогостоящие сюрпризы порадуют ее до эйфории. Мужчина с радостью выполняет капризы Арины, не подозревая, что за ее ласковыми просьбами кроется холодный расчет.

Наталья

Красивая жизнь манит обладательниц этого имени. Наталья твердо убеждена, что если и выходить замуж, то только за человека обеспеченного, способного выполнить любую “хотелку” жены и детей. Поэтому при выборе спутника жизни она обращает внимание не столько на внутренний или хотя бы внешность, а на сумму на банковском счете.

Перед тем как решить, точно ли кандидат подходит на роль супруга, Наталья устраивает ему тест-драйв.

Она просит у него один подарок за другим, как будто бы проверяя на прочность: как скоро он начнет сердиться и откажет в очередной “хотелке”? Если избранник без вопросов оплачивает любой каприз Натальи, она делает вывод: надо брать!

Яна

Для Яны важно быть уверенной в завтрашнем дне. Обладательница этого имени ужасно боится остаться без гроша в кармане, поэтому, хоть и зарабатывает сама, ищет себе финансовую подушку безопасности… то есть не бедствующего супруга. Встретив мужчину с солидной суммой на банковском счете, Яна пустит в ход все свое обаяние.

Долго томиться в ожидании этой женщине не придется - как правило, представители сильного пола быстро клюют на ее уловки.

Оказавшись замужем за обеспеченным человеком, Яна нередко полностью переходит под его покровительство. Бросает работу и живет исключительно на средства супруга, наслаждаясь красивой жизнью.