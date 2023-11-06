Женщины с этими именами оставят вас без денег: меркантильные эгоистки

Дилемма «Замуж по любви или по расчету?» не стоит перед обладательницами этих трех имен. Романтическим чувствам они однозначно предпочтут деньги и иные материальные блага. А если захочется настоящей страсти, ее всегда можно найти на стороне. Рассказываем, какие имена, по мнению экспертов, носят самые расчетливые дамочки.

Кристина

Обладательница этого имени уверена в себе на все сто. Настолько высокой самооценке, которой обладает Кристина, можно только позавидовать. Девушка убеждена, что все в этом мире существует исключительно для ее удовольствия. А значит, необходимо ни в чем себе не отказывать — жизнь одна, и ее нужно провести, наслаждаясь всеми благами.

Спутника жизни Кристина выбирает не без расчета.

Среди толпы поклонников она непременно выберет самого перспективного — того, кто сможет выполнять все ее капризы. С помощью своих чар обладательница имени быстро приберет мужчину и его состояние к рукам. Нередко она вовсе бросает работу и живет припеваючи на деньги своего бойфренда или мужа.

Наталья

Что важнее — романтические чувства или уверенность в завтрашнем дне? Если такой вопрос встанет перед Натальей, она, хорошенько поразмыслив, сделает выбор в пользу материальных благ. Ведь любовь приходит и уходит, а осознание, что тебе всегда будет что поесть и во что одеться, всегда приятно согревает душу. Особенно если речь идет об изысканных блюдах и брендовых вещах.

Рай в шалаше определенно не для Натальи.

Она не станет ютиться на скромной жилплощади, считать гроши и надеяться, что однажды судьба пошлет ей миллионный выигрыш в лотерею. Партнер Наташи должен быть богат и успешен, на другого она попросту не взглянет. Мужчину, который будет ее баловать, обладательница имени и сама окружит заботой и лаской.

Яна

Найти себе уютное место под солнцем — задача, которую Яна ставит перед собой едва ли не со школьной скамьи. Как только у девушки появляется возможность зарабатывать, она непременно ею воспользуется. Но при этом будет посматривать по сторонам в поисках прекрасного принца, который сможет обеспечить ей достойный уровень жизни.

К выбору партнера Яна подходит со всей ответственностью.

И главный критерий будет, конечно же, связан с толщиной кошелька. Обладательница имени вряд ли заинтересуется тем, кто не готов оплачивать ее прихоти. А вот у «денежного» мужчины есть все шансы угодить в сети расчетливой красавицы. Яна — мастерица обольщения, у «жертвы» нет никаких шансов ускользнуть.