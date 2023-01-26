Женщины с этими именами оставляют мужчин без копейки в кармане

С давних времен женщин, заполучивших в партнеры богатого мужчину, подозревают в корыстных мотивах. Безусловно, бывает и так, что в сердце представительницы прекрасного пола живет искреннее чувство к самому толстосуму, но во многих случаях ее в первую очередь интересует кошелек или банковский счет избранника. Такие предприимчивые дамы стремятся обобрать партнера до последней нитки, а потом исчезнуть в поисках нового спонсора. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят коварные авантюристки и охотницы за чужим состоянием.

Арина

Обладательницы имени Арина уверены в себе на все сто процентов, притягательны и хитроумны.

Вот только состоятельные мужчины, попавшие на прицел этой дамы, не подозревают, что под внешностью миловидного ангелочка скрывается расчетливая material girl. Арина в два счета очарует богача и станет вить из него веревки, трогательно выпрашивая дорогие подарки. Как только она пресытится очередной жертвой, отправится на поиски кого-то другого.

Инна

Имя Инна носят женщины, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Это прирожденные актрисы, которые могут изображать любовь и страсть, а на самом деле целиться на тугой кошелек своего избранника. В то же время обладательницы имени способны искренне влюбиться в состоятельного человека и провести с ним остаток своей жизни.

Главное - понять, когда Инна совершенно честна, а когда лишь притворяется, но это под силу только очень проницательному мужчине.

Кристина

Женщины, нареченные именем Кристина, давно поняли, чего хотят от жизни. А хотят они достатка, роскоши, исполнения всех своих капризов. Повезет, если обладательница этого имени встретит и полюбит парня, который ради нее добьется удивительных высот - тогда они будут счастливы вместе всю жизнь. В обратном случае Кристина будет искать уже не свою любовь, а источник красивой жизни, и обязательно добьется своего.

Умной, расчетливой и привлекательной девушке не составит труда очаровать богача.

Яна

При знакомстве с мужчиной Яна обращает внимание не только на личные качества и внешность, но еще и на то, вещи каких брендов тот носит, какими гаджетами пользуется, каково его материальное благосостояние. Если потенциальный избранник по всем статьям подойдет Яне, она сделает все возможное и невозможное, чтобы его заполучить. Обладательница этого имени хорошо играет роль милой девочки, которую так и хочется задаривать подарками и возить в путешествия по красивейшим местам мира.