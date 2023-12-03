Женщины с этими именами обретают счастье после 40: притягивают мужчин и деньги

В молодости им обычно не везет.

Юность называют счастливой и беззаботной порой. Но далеко не всем удача улыбается рано. Эзотерики верят: обладательницам некоторых имен судьба по-настоящему благоволит лишь после сорока.

Долго приходится ждать успеха Ирине. В молодости она нередко сталкивается с разочарованиями и трудностями, зато в зрелом возрасте по-настоящему расправляет крылья: хорошо зарабатывает и открывает для себя новые увлечения.

Галина часто посвящает золотые годы карьере, но упускает из вида семью. После сорока удается исправить этот недостаток и обрести гармонию.

Двадцати- и тридцатилетняя Зинаида регулярно сталкивается с нехваткой денег. Стабилизировать ситуацию получается не сразу, но в конце концов, женщину с таким именем ждет успех. Она будто бы притягивает к себе достаток и полезные знакомства.