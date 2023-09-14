Женщины с этими именами обречены терпеть неудачи до конца жизни

В каждом имени заключена особая энергетика. У кого-то она позитивная, у кого-то, напротив, неблагоприятная. Те несчастные, которых родители по незнанию нарекли “невезучим” именем, вынуждены на протяжении всей жизни сносить удары судьбы. Рассказываем, какие имена приносят своим обладательницам одни проблемы.

Алена

Жизнь обладательницы сказочного имени Алена далеко не всегда похожа на сказку. Женщина, нареченная этим именем, нередко страдает от “синдрома отличницы”. Она стремится делать все на “отлично”, даже если этого вовсе не требуется. В результате Аленушка страдает от выгорания, стресс становится ее постоянным спутником.

Вдобавок ко всему этому Алену повсюду преследуют неудачи.

Все это происходит как будто бы ей назло, потому что, как мы помним, обладательница имени стремится к совершенству даже в мелочах. Постоянные проблемы ей совсем не нужны, они раздражают и портят настроение. Вырваться из замкнутого круга Алене удастся, если она позволит себе право на ошибку.

Виолетта

Красивое имя Виолетта носят женщины обаятельные, привлекательные, с отличным чувством юмора. На первый взгляд они кажутся любимицами фортуны, но на самом деле все обстоит совсем наоборот. Щедро наградив Виолетту талантами и эффектной внешностью, богиня удачи отказала ей в везении - неприятности сыплются на голову этой дамы, как из рога изобилия.

При всех своих способностях Виолетта учится плохо, ей не хватает дисциплинированности, чтобы получать одни пятерки и получить красный диплом.

Места работы обладательница имени меняет с завидной регулярностью, поскольку нигде не задерживается надолго. Сложный характер мешает ей построить отношения не только с коллегами, но и с противоположным полом.

Таисия

Женщина, нареченная именем Таисия, хороша собой и умна, но ей не везет по жизни. Фортуна как будто бы навсегда отвернулась от обладательницы имени во всех сферах деятельности, но особенно - в личной жизни. Отношения с мужчинами складываются у Таи сложно, она постоянно влюбляется не в тех, кто готов ее беречь и ценить.

Таисия то и дело сталкивается с изменами и предательством.

В отчаянии она не знает, к кому обратиться за помощью, идет к экстрасенсам - и в результате нередко становится жертвой мошенников, теряет деньги. Череда неприятностей негативно сказывается на самооценке Таи, она погружается в депрессию, теряет интерес к жизни.