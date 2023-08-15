Женщины с этими именами обожают закатывать своим мужчинам истерики

Бородатый анекдот гласит, что настоящая женщина способна сотворить из ничего салат, шляпку и истерику. И если первые два пункта не вызывают у противоположного пола нареканий, то последний заставляет как следует напрячься. Ни для кого не секрет, что представители сильного пола терпеть не могут выяснять отношения, тем более на повышенных тонах. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые носят дамы со взрывным характером - спокойным и неконфликтным парням стоит держаться от них подальше.

Елена

Мужчины клюют на яркую внешность Елены и порой, перед тем как сделать предложение, забывают удостовериться, как обстоят дела с характером. А с ним-то у обладательницы имени как раз бывают большие проблемы. Леночка очень капризна и своевольна, она не переносит критику и несогласие партнера с ее мнением.

Женщина, нареченная этим именем, убеждена: нет в мире убедительнее аргумента, чем топнуть ножкой.

Ей кажется, что избранник должен соглашаться с ней по первому же слову, а когда этого не происходит, устраивает скандал. Елена может долго и с удовольствием рыдать, обвинять мужчину, что тот довел ее до такого состояния.

Марина

Марина - натура своевольная. Как и положено той, кто названа в честь безбрежного моря, она не терпит контроля и ограничений. Даже фразу любимого мужчины “Может быть, не пойдем в гости к Ивановым, а останемся дома?” она воспринимает как посягательство на свободу ее воли. Если Марина и сама не хотела куда-то идти, захочет из вредности.

Услышав из уст партнера что-то не соответствующее ее настроению, Марина тут же устроит бурный скандал.

Придется изрядно постараться, чтобы загладить свою вину. Букеты, конфеты и прочие подношения в знак примирения обладательница этого имени вышвырнет в мусорку. А вот нечего было ее бесить!

Екатерина

Во всеобщем представлении Екатерина - натура невозмутимая. Достаточно взглянуть на ее царственную осанку и гордо поднятую голову, чтобы понять - перед вами женщина, которая знает себе цену. Сложно представить себе Катеньку, бьющуюся в истерике, но иногда и такое случается.

Как правило, обладательница этого имени прибегает к скандалу как к последней возможности добиться желаемого.

Когда все другие способы были испробованы и ничего не получилось, остается только одно - слезы и причитания. Екатерина умеет страдать настолько убедительно, что проще уступить ей, лишь бы не убивалась так.