Женщины с этими именами ни во что не ставят мнение других

Быть экспертом абсолютно в любой области невозможно. Несмотря на то, что сейчас практически любую информацию с легкостью можно найти в интернете, никакие подсказки из поисковиков не заменят мнения авторитетного человека. Тем не менее всегда находятся люди, которые не желают прислушиваться к чужой точке зрения, а упорно придерживаются своей позиции. Эксперты в сфере эзотерики перечислили имена, обладательницы которых не обращают внимания на слова окружающих, а делают только то, что сами захотят.

Анфиса

Неуступчивость - качество, которое Анфиса начинает демонстрировать с самого рождения. Девочка, нареченная этим именем - сама независимость. Она не слишком доверяет окружающим, а старается делать все сама, путем проб и ошибок. Напрасно родные и друзья дают Анфисе наставления - она не станет к ним прислушиваться.

С возрастом упрямство и свободолюбие этой девушки становятся лишь сильнее.

Ни любимый мужчина, ни верная подруга не могут отговорить Анфису от необдуманных шагов. Обладательница этого имени поступает исключительно по-своему, потому что убеждена - никто, кроме нее самой, не знает, как поступить правильно.

Лилия

Обладательница нежного имени Лилия - девушка с характером. Она не привыкла делиться своими чувствами и мыслями с окружающими, поскольку опасается, что кто-нибудь может воспользоваться этим в корыстных целях. Меньше всего Лилии хочется стать жертвой интриг и сплетен, а потому она предпочитает амплуа “железной леди”.

Женщина, нареченная этим именем, не подпускает людей близко к себе и не прислушивается к чужим советам.

Опять-таки, Лилия убеждена, что у нее полным-полно недоброжелателей, которые стремятся ей навредить; а значит, они могут втереться к ней в доверие, и, дав “дружеский” совет, по-крупному подставить.

Марта

У женщины, нареченной именем Марта, свой особый взгляд на мир. Ее мнение по большинству вопросов кардинальным образом отличается от мнения окружающих. Обладательница этого имени уже привыкла к тому, что ее идеи вызывают у людей как минимум удивление, а потому уже без всяких колебаний идет своим путем.

Марта - очень целеустремленная и амбициозная натура.

Мытьем или катаньем, но в результате она непременно добьется своего. Какими бы сумасбродными или нелепыми ни казались окружающим ее планы, она воплотит их в реальность. В глубине души Марта очень гордится тем, что всего достигает самостоятельно.