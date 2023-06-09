Женщины с этими именами не умеют хранить секреты: с ними лучше не откровенничать

Делиться самым сокровенным со своими друзьями - что может быть естественнее? Ведь близкие люди для того и находятся рядом, чтобы выслушать, поддержать или похихикать вместе над каким-нибудь секретиком. Однако не все подруги могут держать язык за зубами - спустя время после конфиденциального разговора с ними вы с неприятным удивлением понимаете, что о вашей тайне рассказывают налево и направо. Астрологи назвали имена, которые носят самые ненадежные собеседницы - лучше не говорить с ними по душам.

Алёна

Обаятельная хохотушка - именно такой предстает Алёна перед окружающими. Располагающая внешность и позитивная энергетика, которую излучает эта девушка, способствуют тому, что люди с легкостью делятся с ней своими тайнами.

Однако обладательница сказочного имени частенько не оправдывает их доверие.

Легкомысленная Алёнушка сама не замечает, как выбалтывает чужие секреты. А потом сама же себя успокаивает, мол, ну что тут такого, со всеми случается. Из-за ее болтливости отношения с близкими людьми портятся или вовсе разваливаются. Чтобы сохранить связи, Алёне нужно поработать над собой.

Лидия

“Должна быть в женщине какая-то загадка”, - говорилось в песне из известного советского фильма, и в Лидии некая тайна определенно присутствует.

Обладательница этого имени умеет располагать к себе людей, вызывать на откровенные разговоры, но сама чаще слушает, чем рассказывает что-то сама.

Коварство - вот тот секрет, который таит в себе Лида. Женщина, нареченная этим именем, способна прикинуться подружкой, выведать в частной беседе самое сокровенное, а потом пустить сплетню. Поэтому общаться с Лидией следует крайне осторожно - никогда нельзя догадаться, что у нее на уме на самом деле.

Юлия

Девушка, нареченная именем Юлия, любит находиться в центре внимания. Поэтому, когда у нее появляются конкурентки, находит способы с ними расправиться. Излюбленная тактика обладательницы этого имени - выведать тайны соперницы и сыграть на них, выставив себя на ее фоне благороднее и красивее.

“Представляешь, Маше муж изменил! Хотя я его понимаю, она как-то очень уж подурнела за последние годы”, - делится Юля с окружающими своими наблюдениями и сведениями из первых рук.

А сама так и сияет, словно начищенный самовар: мол, посмотрите на Машу и на меня, теперь снова на Машу - и сделайте выводы.