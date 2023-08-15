Женщины с этими именами не оставляют и мокрого места от своих обидчиков

Они не успокоятся, пока не отомстят по полной программе.

Мстительность - качество, присущее не только мужчинам, но и представительницам прекрасного пола. Порой, когда дело касается вендетты, дамы могут проявить даже больше жестокости и изобретательности. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, обладательницы которых ни за что не отпустят с миром своих обидчиков.

Алла

Имя Алла носят сильные, амбициозные и властные натуры. Женщина, которую нарекли так родители, невероятно самолюбива. Она не прощает даже самой малой небрежности, допущенной другим человеком в ее адрес. Неосторожно брошенный взгляд или слово заденет ее так же сильно, как измена или предательство, и вызовет жажду мщения.

Особенно суровой Алла становится, когда дело касается взаимоотношений с мужчиной.

Если на горизонте появится соперница, обладательница этого имени сделает все, чтобы от той мокрого места не осталось. “Цель оправдывает средства”, - искренне убеждена Алла, а потому пускает в ход весь свой арсенал, от сплетен до травли конкурентки.

Ольга

Обладательница имени Ольга очень гордая. Ей необходимо время, чтобы поверить человеку по-настоящему и открыть для него свое сердце. Упаси бог предать эту женщину после того, как она вам доверилась. Ольга ни за что не простит нанесенную ей обиду и постарается сделать все, что в ее силах, чтобы причинить предателю такую же боль.

Ольга очень терпелива, она из тех, кто придерживается мысли “месть - блюдо, которое подают холодным”.

Обладательница этого имени будет долго лелеять мысль о возмездии, пока не поймет, что продумала все детали и вендетта будет по-настоящему сладкой. Только тогда она наконец организует ее, и, поверьте, обидчик пожалеет о содеянном.

Софья

Ранимая Софья принимает близко к сердцу чужие слова и поступки. Это очень мягкая натура, которая предпочитает со всеми дружить, однако внутри нее скрыт крепкий стержень. В сложные моменты обладательница имени не сломается из-за чужого предательства, но затаит обиду и непременно приготовит в ответ искусную месть.

Возмездие Софьи может настичь обидчика в любой момент - и сразу же после совершенного проступка, и спустя несколько лет.

Женщина, нареченная этим именем, будет долго обдумывать самые разные варианты и наконец остановится на самом болезненном. К мести она относится со всей серьезностью, защищает не только себя, но и свою семью.