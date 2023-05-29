Женщины с этими именами настоящие скандалистки: их половинкам нужны стальные нервы

Ссоры случаются в жизни каждой пары, главное, чтобы они носили конструктивный характер, помогали партнерам услышать друг друга и решить возникшую проблему. Совсем другое дело - скандалы ради скандала, когда любая мелочь становится поводом для того, чтобы выплеснуть свое плохое настроение. По наблюдениям экспертов, слабость к таким разборкам имеют обладательницы определенных имен. Если день такой дамы прошел без скандала, то, считай, он был прожит зря.

Маргарита

Обладательница имени Маргарита - дама с непростым характером. Она своевольна, упряма, эгоистична. Марго наделена превосходной интуицией, способной подсказать ей, какая у человека энергетика, насколько велик ее запас.

Словно энергетический вампир, она жаждет подпитаться чужими страстями.

Самый верный способ сделать это - устроить грандиозный скандал. Маргарита не станет мелочиться - если начнет конфликт, то в него будут вовлечены все люди в радиусе ближайших десяти метров. Женщина, нареченная этим именем, получает искреннее удовольствие и энергетическую подпитку от ссор. Тем, кто хочет с ней встречаться, стоит иметь это в виду.

Мария

Мария - по-настоящему страстная натура. Девушки, которых родители нарекли этим именем, очень восприимчивые. Любая мелочь в их глазах может вырасти до грандиозных масштабов, а муха - превратиться в слона.

Если Маша увидит повод для ссоры, каким бы крохотным и незначительным он ни был, то непременно им воспользуется.

Конфликты для Марии - возможность выпустить пар, освободиться от негативных эмоций. После скандала обладательница имени чувствует себя легко и свободно, а вот что испытывают при этом оппоненты, практически не задумывается. Мужчине, решившему связать свою жизнь с Машей, необходимо быть готовым к большому количеству бурных сцен.

Нина

Требовательная и взбалмошная - так можно коротко охарактеризовать обладательницу имени Нина. Женщины, нареченные этим именем, очень строги к себе и окружающим, бескомпромиссны.

Если что-то складывается совсем не так, как планировала Нина, бури не избежать - темперамент у нее ого-го какой горячий.

Нина - ярый борец за справедливость. Увидит в вашем поступке оскорбление для себя или для близких ей людей - задаст жару. Справиться с ней не под силу ни одному мужчине - проще остановить огромный камень, который летит вниз с горы, чем Ниночку, желающую отчитать кого-то за провинность.