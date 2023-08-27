Женщины с этими именами настоящие энергетические вампиры

“Представляешь, поболтала с коллегой десять минут, а теперь голова раскалывается”, “Вчера встретила на улице знакомую, потом еле домой дошла, все силы куда-то девались”, “После общения с соседкой я как выжатый лимон”... Знакомые фразы и ситуации? Все дело в том, что некоторые люди любят полакомиться энергией собеседника, подпитать силы за чужой счет. Эксперты в сфере эзотерики назвали женские имена, обладательницы которых - настоящие “энергопийцы”.

Элеонора

В обладательнице этого имени дремлет талант драматической актрисы. Она обожает устраивать сцены, разыгрывать перед собеседником целые представления. Правда, платой за этот спектакль станет энергия зрителя - Элеонора внимательно наблюдает за тем, какой эффект производит на человека ее игра.

Друзьям и любимому мужчине эта женщина то и дело устраивает эмоциональные качели.

Сначала она найдет, к чему придраться и устроит невообразимый скандал, а спустя десять минут отойдет и будет общаться как ни в чем не бывало. Вот только собеседник после всего увиденного и услышанного чувствует себя как выжатый лимон.

Инна

Гордая и амбициозная Инна смотрит на окружающих свысока. Она уверена в своей исключительности, мир, по мнению этой девушки, вращается только вокруг нее. Из-за этого общаться с Инной сложно. Обладательница этого имени, конечно, выслушает собеседника, но в конце обязательно скажет что-нибудь язвительное и испортит ему настроение.

Если близкие люди уже привыкли к этой особенности Инны и стараются попросту не обращать внимания, то коллегам и случайным собеседникам приходится нелегко.

Женщина, нареченная этим именем, в два счета обесценит чужие заслуги. Спорить с Инной, доказывать, что она ведет себя неправильно, бесполезно - только впустую потратите все силы.

Вера

На первый взгляд Вера кажется обычной девушкой, но стоит познакомиться с ней поближе, становится понятно, что перед вами настоящий энергетический вампир. Собеседник и сам не заметит, как обладательница имени выжмет из него все соки. А самое главное, сделает это с приветливой и дружелюбной улыбкой.

Женщина, нареченная этим именем, нередко занимает руководящие посты.

После того, как Вера вызовет на ковер кого-нибудь из подчиненных, тот возвращается к коллегам совершенно опустошенным. Зато сама Вера чувствует себя довольной и “сытой”, вдоволь подпитавшись чужой энергией.