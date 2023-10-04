Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов

В прошлом каждый уважающий себя джентльмен должен был владеть искусством комплимента. Сегодня говорить своей любимой красивые слова способен далеко не каждый мужчина. Тем ценнее встретить того, кто не только хочет, но и может усладить слух изысканными дифирамбами. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые тают от комплиментов.

Виктория

Чтобы покорить сердечко Виктории, мужчине необходимо продемонстрировать свое красноречие. Самые заботливые и романтичные жесты не произведут на девушку должного впечатления, если их не сопровождают красивые слова. При этом заучить отрывок с какого-нибудь интернет-сайта не получится - Вика мгновенно распознает фальшь.

Обладательница этого имени оценит, если мужчина будет засыпать ее сообщениями с комплиментами.

Кроме того, она будет рада изысканному комментарию под своей записью или фотографией в социальной сети. Умение делать комплименты в глазах Вики - признак интеллекта, а это качество в представителях сильного пола она очень ценит.

Илария

Девушке с красивым и необычным именем - красивые и необычные комплименты! Илария любит играть с поклонниками в игры, правила которой известны только ей. Она устраивает для них настоящий квест, в котором может и не быть победителя. Иногда обладательница этого имени просто развлекается, наблюдая за тем, как парни сражаются за ее внимание.

Но ее определенно заинтересует человек, который способен небанально и даже экзотично высказаться о ее внешних и внутренних достоинствах.

Кстати, комплименты в адрес прелестного личика, тонкой талии, длинных ног и других особенностей внешности Иларию не впечатляют. Куда сильнее струны ее души затрепещут от похвалы ее талантам и уму.

Маргарита

Женщина, которая носит имя булгаковской героини, по определению - загадка для представителей противоположного пола. На кривой козе к Марго не подъедешь - даже самые изысканные ухаживания она может решительно отвергнуть. Поди угадай, что нужно этой даме. Эксперты в сфере эзотерики уверены - Маргарита в полной мере оценит красивые комплименты.

Обладательница этого имени поистине любит ушами.

Она вряд ли ответит взаимностью мужчине, который не способен разбудить ее воображение с помощью слов. Марго - настоящая интеллектуалка; оценив, насколько богата фантазия и лексикон поклонника, она даст ему зеленый или красный свет. Парни, начисто лишенные воображения и вкуса, ее не интересуют.