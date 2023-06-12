Женщины с этими именами любят только дорогие подарки: приготовьтесь раскошелится

У каждого из нас свои представления о том, как выражать чувства. Кто-то жаждет день и ночь слышать от избранника комплименты, другие убеждены, что о любви свидетельствуют поступки, третьи же не скрывают, что измеряют любовь в количестве потраченных на них денег и преподнесенных подарках. Именно к третьему типу относятся обладательницы некоторых женских имен. Они буквально готовы обобрать партнера, как липку, под девизом “Чем больше женщину мы любим, тем больше тратим на нее”. Рассказываем, какие же имена носят дамы, которые требуют солидных финансовых вложений.

Ангелина

Девушки, нареченные этим именем, обладают крутым нравом. Догадаться об этом, глядя на их поистине ангельскую внешность, очень сложно, да и до поры до времени Ангелина ведет себя соответствующе. Сначала она привязывает к себе партнера ласками и комплиментами, а потом уже начинает вить из него веревки.

“Дорогой, купи мне вон то колечко!” - просит Геля тоненьким голоском и умоляюще смотрит на своего мужчину.

Ну как тут откажешь? Кажется, ответь “нет”, и Ангелина падет оземь, как срезанный цветок. Поэтому раз за разом партнер попадается на эту удочку и выполняет капризы своей дамы.

Жанна

Обладательница имени Жанна - особа сообразительная. Как правило, она наделена сильным характером и вполне могла бы добиться успеха на любом поприще, но она предпочитает жить за чужой счет. Зачем тратить свои кровные, если можно с легкостью выпросить подарочек у любимого мужчины?

Поскольку Жанна любить шиковать и жить на широкую ногу, партнеру приходится часто открывать кошелек, чтобы расплатиться за ее хотелки.

В ответ женщина, нареченная этим именем, конечно же, будет благосклонна к избраннику, но в глубине души станет презирать его за мягкотелость и покорность. Такой парадокс.

Юлия

Юлия создана для красивой жизни - по крайней мере, в этом убеждена она сама. Обладательница этого имени спит и видит, как будет отдыхать на лучших курортах мира, носить дизайнерские вещи и посещать самые пафосные заведения.

Если у самой Юленьки средств на это нет, она легко найдет себе “спонсора”.

Очаровательная, многогранная, умная девушка способна заманить в свои сети состоятельного мужчину. Ей нет необходимости просить его о чем-то - партнер сам станет осыпать Юлю ценными подарками и устраивать сногсшибательные сюрпризы, чтобы увидеть детский восторг в ее глазах.