Женщины с этими именами идеальные матери: вы есть в списке?

Как только женщина узнает о том, что станет мамой, ее жизнь значительно меняется. Беседуя с малышом во время беременности, держа на руках новорожденного, отмечая первый день рождения малютки, счастливая мать, вероятно, даже не замечает, как раскрываются совершенно новые черты ее личности. Эксперты в области эзотерики рассказали, что образцовыми мамами становятся женщины, которые носят определенные имена. Они ни за что не дадут своих наследников в обиду.

Валерия

Обладательницы имени Валерия ответственно подходят к вопросам материнства. Едва задумавшись о беременности, они начинают изучать литературу и интернет-сайты по интересующей их тематике, расспрашивать знакомых мамочек, консультироваться с врачами и анализировать полученную информацию. Лера хочет быть идеальной мамой - и становится ею.

Для женщин, наделенных этим именем, в приоритете всегда будет комфорт ребенка.

Валерия не будет относиться к числу мам, которые окружают свое чадо гиперопекой, но сделают все возможное для того, чтобы оно ни в чем не нуждалось. Особое внимание обладательница имени уделяет разностороннему воспитанию ребенка.

Екатерина

У Кати всегда энергии - хоть отбавляй. Обладательницы этого имени, запланировав появление ребенка, по-настоящему увлекаются этой темой и становятся в ней настоящими экспертами. Еще до рождения наследника Екатерина знает все о том, как обращаться с малышом и практически не нуждается в советах опытных подруг и помощи родственников.

Для женщины, нареченной этим именем, важно, чтобы ребенок был обеспечен всем необходимым.

Катя в лепешку расшибется, но обеспечит своему чадо детство мечты. Она всегда поддерживает своих дочек-сыночков, не навязывает им свою точку зрения, а старается выслушать и предложить все возможные варианты.

Полина

Прирожденные матери носят имя Полина. Женщины, которых родители нарекли этим именем, становятся для своего ребенка лучшим другом. Отношениям Полины и ее чада завидуют все окружающие - настолько они гармоничные.

Дочки и сыночки доверяют этой маме все свои секреты, просят поддержки и совета в сложных ситуациях.

Даже спустя много лет, превратившись во взрослых, самостоятельных людей, дети обращаются к Полине по всем вопросам, постоянно навещают ее и с гордостью рассказывают о ней всем окружающим. А обладательница этого имени будет с радостью встречать их в своем доме хлебом да солью.