Женщины с этими именами худшие свекрови: невесткам придется туго

Одно дело - поддерживать отношения с мамой избранника, будучи «обычной» очередной подружкой, и совсем другое - породниться с ней. После свадьбы многие невестки замечают, насколько сильно изменилось отношение со стороны свекрови, причем не в лучшую сторону. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые терпеть не могут «вторую половинку» своего сына.

Овен

Свекровь-Овен - дама с характером. Представительница огненного знака привыкла держать все под контролем, не только на работе, но и в семейной жизни. Поэтому она непременно будет вмешиваться в дела молодой семьи, ведь, по ее мнению, новоиспеченные муж и жена не обладают той мудростью и опытом, которые необходимы для счастливой совместной жизни.

Уроженка знака относится к невестке настороженно, хотя и скрывает это за внешним радушием.

Но как только женщина-Овен посчитает, что интересы ее сына ущемлены, она вступится за него и покажет свой характер во всей красе. Невестке придется выслушать много неприятных, но, по мнению свекрови, важных вещей. Да и себя она в обиду точно не даст.

Дева

«Никто на свете не позаботится о моем сыне так, как я», - с тайной гордостью поговаривает порой Дева. Представительница земной стихии свято убеждена, что только ей доступно тайное знание, как сделать счастливым своего ребенка. И ничего, что этот «ребенок» давным-давно вырос и имеет полное право на другую точку зрения по этому вопросу.

К невестке свекровь, рожденная под этим знаком, будет крайне сурова и требовательна.

Она станет звонить по несколько раз на день, а то и вовсе заглядывать в гости с инспекцией - чтобы убедиться, что молодые справляются с бытовыми проблемами. Дева обязательно начнет поучать невестку, как правильно готовить любимые блюда сына и как о нем правильно заботиться.

Скорпион

Свекровь-Скорпион очень хитра. Представительница этого знака примет невестку с распростертыми объятиями, окружит заботой и лаской, но это будет длиться недолго. Ровно до тех пор, пока новоиспеченная родственница послушно пляшет под ее дудку. Как только невестка посмеет высказать хотя бы словечко поперек, дружбе со свекровью конец.

Ссориться с представительницей этого знака себе дороже.

Свекровь-Скорпион готова сжить со свету непокорную невестку. Она постоянно будет искать способы очернить ее в глазах сына, может и подставить, чтобы добиться своего. Если сын находится под большим влиянием матери-Скорпиона, то он способен развестись с женой, лишь бы угодить ей.