Женщины с этими именами худшие кулинары: их мужьям не повезло

Домашние яства не сравнятся ни с какими другими. При выборе спутницы жизни для многих мужчин важно, чтобы та умела вкусно готовить. Не стоит ждать кулинарных шедевров от обладательниц этих имен — они предпочитают перекладывать домашние (в том числе и кухонные) хлопоты на чужие плечи.

Алла

Обладательница этого имени — настоящая карьеристка. Алла стремится сесть в кресло руководителя, во-первых, потому что ей нравится управлять, во-вторых, потому что ее зарплата возрастет в разы. Она обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться желаемого — упорством, амбициозностью, целеустремленностью.

Однако, когда Алла возвращается домой с работы, все ее карьерные достижения меркнут.

В квартире, как правило, царит хаос, в холодильнике — шаром покати. Супругу не стоит ждать от Аллы наваристых борщей и разнообразного меню — она не из тех женщин, кто готов проводить часы у плиты. Лучше она закажет что-то через доставку — пусть не домашнее, но вкусное.

Инна

Женщина, нареченная этим именем, не испытывает ни малейшего желания заниматься домашним хозяйством. Оказавшись в торговом центре, она не заглядывает в продуктовые супермаркеты, куда больше ее интересуют магазины одежды, косметики и парфюмерии. Инна готова вкладывать большие деньги в свой имидж и внешний вид.

Обладательница имени придерживается особого меню, помогающего ей держать себя в форме.

Поэтому питается отдельно от всей семьи — впрочем, ее мало заботит, что там едят домочадцы. В конце концов, они взрослые люди, которые сами о себе могут позаботиться. Инне некогда инспектировать домашний холодильник и кухню в целом — она слишком занята своими делами.

Эльвира

Комфортная жизнь — вот что является пределом мечтаний Эльвиры. Обладательница имени спит и видит, как живет, словно на курорте: отдых, развлечения, приятное времяпровождение. Она выбирает себе такого спутника жизни, который может обеспечить ее всем, что только пожелает. А вот тратить свое время на бытовые хлопоты Эля не станет.

Если Эльвира однажды подойдет к плите, вероятность того, что семья останется ненакормленной, возрастет в десятки раз.

Женщина, нареченная этим именем, иногда может развлечься приготовление какого-нибудь экзотического лакомства, но вряд ли оно порадует домочадцев. А вот простые, но сытные и вкусные блюда Эля готовить не берется — не комильфо.