Женщины с этими именами хамят всем и всегда

В современном мире правила этикета не такие обширные, как несколько столетий назад. Однако есть некоторые нормы, которые принято соблюдать — но не все это делают. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых постоянно эти нормы нарушают. Вот кто вошел в список самых невежливых особ.

Галина

Женщина, нареченная этим именем, привыкла к грубому тону. Все дело в воспитании: если в детстве родители бранили маленькую Галю за малейшие промахи, велика вероятность, что во взрослой жизни она будет гнуть ту же линию, только по отношению с окружающими. Строгие и резкие интонации в общении с коллегами, друзьями и домочадцами для нее норма.

В общественных местах Галина не упустит случая поучить кого-нибудь уму-разуму.

Сколько бы лет ни было обладательнице имени, в такие моменты она больше всего напоминает бабушку-ворчунью с лавочки у дома, которая постоянно чем-нибудь недовольна. Если бы Галя увидела себя со стороны, то, вероятно, сильно бы удивилась.

Ида

Красивое имя Ида зачастую носят девушки, для которых правила хорошего тона как будто бы не писаны. Возможно, его обладательницы настолько уверены в себе, что придерживаются мнения — «Такой душечке, как я, можно простить все и даже больше!» Поэтому Ида ведет себя так, как ей захочется, а не так, как предписывают нормы этикета.

Не выключить звук на мобильном телефоне во время концерта, громко болтать в автобусе с подружкой, пройти в грязной обуви по квартире — все это для Иды в порядке вещей. Женщина, нареченная этим именем, в самом деле не понимает, в чем ее вина. Если сделать ей замечание, Ида растерянно захлопает ресничками и заявит:

«Ну я же не нарочно!» или что-нибудь в том же духе.

Юлия

У Юлии семь пятниц на неделе. Все бы ничего — пусть тасует свои планы так, как ей заблагорассудится, если бы не одно «но». От постоянных перемен в настроении и графике Юли страдают все окружающие. Обладательница этого имени может напрочь забыть про назначенную встречу или сорвать все дедлайны.

«А что в этом такого, все же живы-здоровы», — пожимает она плечами в ответ на замечания.

Женщина. нареченная этим именем, совершенно неисправима. Сколько бы ежедневников и планеров она себе не завела, сколько бы будильников не поставила — все равно будет постоянно опаздывать и путать даты. Только благодаря собственному обаянию и рабочим навыкам Юле удается снова и снова выходить сухой из воды.