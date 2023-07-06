Женщины с этими именами главные охотницы за чужими мужьями

Народная мудрость гласит, что на чужом несчастье своего собственного счастья не построишь, как ни старайся. Однако есть женщины, которых медом не корми - дай проверить на прочность брачные узы, соблазнить и увести мужа из семьи. Их мало волнуют чувства “пострадавших”, главное - удовлетворить собственные амбиции и добиться поставленной цели. Эксперты рассказали, какие имена носят коварные разлучницы - стоит держаться от них подальше.

Алла

Обладательница этого имени от природы наделена фантастической уверенностью в себе. Алла знает, какое впечатление производит на представителей сильного пола, и пользуется этим в собственных целях. Иногда ей просто становится скучно, и тогда она развлекается соблазнением женатых мужчин - просто чтобы убедиться в своей неотразимости.

Впрочем, если экземпляр, который встретится ей на пути, окажется состоятельным, привлекательным внешне, одним словом, довольно перспективным, Алла без лишних угрызений совести уведет его из семьи.

Уличить ее в коварстве не получится - на все упреки эта дама станет пожимать плечами, мол, сердцу не прикажешь.

Ольга

“Должна быть в женщине какая-то загадка”, - поется в шлягере из известного советского кинофильма. Кажется, именно этому завету следует обладательница имени Ольга. Эта дама окружает себя таинственной аурой, которая, по всей вероятности, и становится магнитом для мужчин, в том числе уже давно и глубоко женатых.

Семейные мужчины видят в Оленьке музу, которая спасет их от опостылевшей домашней рутины.

Обладательница этого имени тщательно поддерживает этот миф, обещая горячо влюбленному поклоннику все райские блаженства. Правда, как только чужой муж сдастся соблазнительнице, та потеряет к нему малейший интерес.

Наталья

В отличие от других коварных разлучниц, Наталья уводит чужого мужа не развлечения ради. Бывает так, что мужчина женится на любимой, но со временем становится понятно - он ошибся в своем выборе или спутница жизни после венчания показала истинный характер и отбила всякое желание быть рядом. В этом случае Наташа и становится спасительницей.

Женщина, нареченная этим именем, действительно становится для несчастного чужого супруга поддержкой и опорой.

Осознав, что рядом с Натальей можно быть самим собой, что она искренне любит и готова принять человека таким, какой он есть, семьянин сделает выбор в ее пользу.