Женщины с этими именами главные неудачницы: им вечно не везет

О капризном нраве госпожи Удачи не понаслышке знают абсолютно все. Сегодня она щедро осыпает дарами, а завтра исчезает без следа. Некоторые люди и вовсе не могут похвастаться ее благосклонностью - Фортуна как будто бы отворачивается от них насовсем. Рассказываем, обладательницам каких женских имен не везет по жизни.

Арина

У этого женского имени очень мощная энергетика - не каждая обладательница может с ней совладать. Благодаря ей Арина нередко добивается успеха в карьере, руководство ценит целеустремленную, упорную и трудолюбивую сотрудницу. Однако обладательнице имени совершенно не везет в личной жизни, а без этого никакие рабочие достижения не приносят радости.

Сильный характер Арины способен отпугнуть даже самых настойчивых поклонников. Эта дама как будто бы вовсе не нуждается в партнере, всем своим существом она транслирует миру послание:

“Я сильная и справлюсь сама”.

Вот только на самом деле Арина только делает вид, что ей никто не нужен, и страдает от своего одиночества.

Галина

Сложный характер Галины давно стал притчей во языцех. Обладательница этого имени смотрит на жизнь явно не с позитивной стороны - во всем видит подвох и обман. Быть может, именно поэтому удача рано или поздно отворачивается от Гали? Ведь если она не способна оценить дары, которые преподносит ей судьба, ради чего стараться?

Галину едва ли не на каждом шагу преследуют неприятности.

Вернее, чаще всего она сама их находит, только не хочет признаваться в этом окружающим. Обладательнице этого имени куда проще свалить все на стечение обстоятельств, чем признать себя виноватой в произошедшем. Кроме того, люди не слишком жалуют Галю за ее резкие высказывания.

Лариса

Женщине, нареченной именем Лариса, бывает сложно справиться со своими эмоциями. Это крайне чувствительная натура, которая принимает все слишком близко к сердцу. Порой Лара способна создать трагедию на пустом месте, накрутить себя и в состоянии паники действительно попасть в неприятную историю. Окружающим остается удивляться этой “суперспособности”.

Эксперты в сфере эзотерики советуют Ларисе научиться управлять своими эмоциями, иначе проблемы так и будут преследовать ее по пятам.

Энергетика, которую несет в себе это имя, подталкивает обладательницу на ссоры с близкими людьми. В порыве чувств Лариса не может удержаться от обидных высказываний, а после жалеет об этом.