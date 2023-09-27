Женщины с этими именами еще до 50 превращаются в теток: их всего 3

Большинство представительниц прекрасного пола стремятся выглядеть моложе, чем есть на самом деле. На какие только уловки они не пускаются, чтобы “скинуть” визуально десяток-другой лет - штурмуют кабинеты косметологов, скупают уходовую продукцию, самые смелые ложатся под нож пластического хирурга… Некоторые дамы могли бы легко сохранять юный вид на протяжении многих лет, но из-за своих привычек выглядят намного старше того возраста, который указан в их документах. Среди них - обладательницы этих имен. Им стоит внимательнее следить за своей внешностью.

Надежда

Обладательница этого имени находится под покровительством планеты Сатурн. Она дарит Надежде уверенность в себе, трудолюбие и ответственность. Женщины, которые носят это имя, нередко обладают “мужскими” чертами характера - они стремятся к лидерству, свободе и независимости от кого бы то ни было.

Из-за этого Надя частенько взваливает на свои плечи такую ношу, которая ей под силу. В ответ на предложения о помощи обладательница этого имени отвечает с напускной легкостью:

“Все в порядке! Я сама!”

Вот только постоянные чрезмерные нагрузки и стресс сказываются на здоровье и внешности Надежды, она выглядит старше своих лет.

Марина

Красивое имя Марина, покровительницей которого является спутница Земли - Луна, нередко приносит своей хозяйке проблемы. Ей необходимо прикладывать много усилий и тратить массу времени на то, чтобы сохранить надолго молодость и свежесть. Как минимум ей приходится регулярно посещать косметолога и следить за весом.

Стоит Марине немного расслабиться, как на талии у нее появляются лишние сантиметры.

Возникают они легко, а вот избавиться от них гораздо сложнее. Момент упущен - и вот уже обладательница имени набрала не три или четыре, а все десять кило. С лишним весом Марина выглядит на несколько лет старше, чем на самом деле.

Наталья

Наталья находится под покровительством знака Девы, известного своей серьезностью и ответственностью. Эти качества передаются и обладательнице имени. Наталья с удивительной скрупулезностью подходит к каждому делу, стремится выполнить его с максимальной отдачей. Это похвально, но, увы, постоянный труд отражается на ее внешности.

Женщина, нареченная этим именем, не умеет отдыхать.

Как только она садится на диван, чтобы почитать книгу, проверить соцсети или посмотреть телевизор, на нее нападает тревожность: что это она прохлаждается, в то время как одежда еще не глажена, обед на завтра не приготовлен и уроки у ребенка не проверены? Неудивительно, что с таким плотным графиком она выглядит старше своих лет.