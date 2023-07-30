Женщины с этими именами долго не могут пережить разрыв: их всего 3

Даже самая красивая история любви может подойти к концу. Не столь важно, по какой причине и кто был виновником или инициатором разрыва. В момент, когда двое расстаются навсегда, важно лишь то, что этот безумно сложный период рано или поздно закончится и наступит время для новых светлых чувств. Но некоторые люди застревают в фазе переживаний надолго и из-за этого не могут двигаться вперед. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых страдают от разбитого сердца дольше, чем все остальные.

Александра

Как и все обладательницы “мужских” имен, Александра прекрасно умеет держать себя в руках и прятать эмоции от окружающих. Даже самые близкие люди порой не догадываются, какие страсти бушуют у Саши в душе. Когда любовная лодка разбивается, женщина, нареченная этим именем, не подает виду, насколько сильно это ее задело.

Наедине с собой Александра может проливать горькие слезы, но на публике даже тени печали не продемонстрирует.

Вполне возможно, что как раз таки из-за своей сдержанности Саша страдает так долго. Если бы она дала себе возможность побыть слабой, погрустить как следует, то, глядишь, быстрее бы прошла через все стадии горя и исцелилась.

Анна

Для Анны отношения с любимым человеком - это стержень, опора, то, без чего ее жизнь и карьерные или творческие достижения потеряют смысл. Обладательница этого имени вкладывает в роман или брак всю себя и ждет такой же полной самоотдачи от партнера. Но, к сожалению, довольно часто терпит полный крах - не каждый мужчина готов выкладываться на все сто.

Анна тяжело переживает момент расставания и долго не может прийти в себя.

Как правило, помощь и поддержку ей оказывают близкие люди - обладательница этого имени в тяжелые моменты нуждается в чьем-то обществе. Восстановление после разрыва у Ани занимает долгое время. В некоторых случаях ей требуются годы, чтобы снова кому-то поверить и полюбить.

Людмила

Любовь и отношения - важная часть жизни Людмилы. Женщина, нареченная этим именем, черпает силы в общении с избранником и заботе о нем. А когда по каким-то причинам крепкий союз или брак рушится, Люда испытывает настоящее потрясение. Ей, без преувеличения, кажется, что земля ушла из-под ног, а солнце перестало светить.

После расставания Людмила нередко впадает в депрессию.

Ее ничего не радует, любимые занятия и хобби не приносят такого же удовольствия, как раньше. Потребуется немало времени, чтобы обладательница имена снова почувствовала вкус к жизни. Но и после восстановления Люда будет некоторое время с опаской относиться к мужчинам.