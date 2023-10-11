Женщины с этими именами держатся за брак, даже когда он трещит по швам

Печально, но факт: далеко не каждый брак оказывается счастливым. Иногда оба супруга понимают, что не подходят друг другу, а бывает, к такому осознанию приходит лишь один из них. А что делать второму? Есть люди, которые, несмотря на очевидное фиаско, все равно до последнего борются за личное счастье. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые скорее будут несчастными в браке, чем согласятся на развод.

Анна

Обладательница этого имени отличается необыкновенной верностью. Анна раз и навсегда отдает свое сердце одному-единственному мужчине, а на других после этого даже не смотрит. Любимый человек для нее - все равно что свет в окошке, она готова на все ради его благополучия. Но, увы, далеко не каждый супруг ценит такую преданность.

Измена избранника станет для Анны тяжелым испытанием.

Однако ей даже в голову не придет разводиться. Вместо этого обладательница имени будет с завидным упорством склеивать разбитое. Напрасно подруги и родственники внушают ей, что история любви закончилась и нужно отпустить ее в прошлое - Аня все равно будет бороться за свое счастье до последнего.

Екатерина

Представление о том, какой должна быть эталонная семья, появляется у Екатерины еще в детстве. Возможно, примером идеального брака для нее станут папа и мама, бабушка и дедушка или влюбленная парочка из фильма или книги. Так или иначе, обладательница имени будет всеми силами стремиться создать такой же крепкий союз.

Даже когда отношения с супругом дали трещину, Екатерина не отступится от своего. “У нас все будет в порядке”, - обещает она избраннику и повторяет про себя эту фразу, словно мантру.

Женщина, нареченная этим именем, способна вытерпеть и соперниц, и измену, и предательство, лишь бы сохранить семью и не упасть в собственных глазах и глазах окружающих.

Марина

Женщина, которую нарекли Мариной, поздно выходит замуж. Перед тем как пойти под венец, она будет долго выбирать своего единственного, и, наконец, остановит свой выбор на самом идеальном варианте. Марине важно, чтобы ее избранник был красивым, умным, успешным - одним словом, был таким, чтобы все подружки с ума сходили от зависти.

Увы, не всегда брак с безупречным кандидатом становится счастливым.

Марина тщательно скрывает это от окружающих, лжет приятельницам и родственникам, что у нее все отлично. Ради того, чтобы сохранить семью, обладательница имени готова закрывать глаза на самые неприятные поступки и слова партнера. Развод для Марины сродни фиаско.