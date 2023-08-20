Женщины с этими именами чувствуют обман за версту: лучше им не врать

К феномену интуиции многие люди относятся скептически. Они считают, что плохие предчувствия - не что иное как игра воображения. Разве не наивно беспокоиться о том, что еще не произошло, и, возможно, не произойдет вообще? Однако от таких рациональных доводов легче на душе не становится, и какой-то внутренний голос шепчет, что не стоит доверять новому знакомому, а коллега, что постоянно улыбается вам при встрече, задумала вас подсидеть. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят женщины с самым мощным шестым чувством - обманывать их бесполезно.

Александра

Принято считать, что женские имена, произошедшие от мужских, наделяют своих обладательниц качествами, свойственными сильному полу. Пожалуй, это действительно так. Дама, нареченная именем Александра, отличается решительностью, недюжинным упорством, властностью и принципиальностью.

Александра терпеть не может обман и фальшь. Благодаря отлично развитой интуиции она легко распознает врунишек, и, в отличие от многих людей, не дает им второго шанса.

“Тот, кто предал один раз, предаст и во второй”, - убеждена обладательница имени, а потому сразу же добавляет обманщика в черный список.

Мария

Умная и проницательная - вот два прилагательных, которые лучше всего описывают Марию. Женщина, названная этим именем, что называется, вещь в себе. Она кажется несколько замкнутой и отстраненной, загадочной, но на самом деле от ее чуткого и пристального внимания не ускользает ни одна деталь.

В общении с людьми Маша привыкла доверять своей интуиции.

Она буквально видит собеседников насквозь, со всеми потаенными помыслами, поэтому обмануть ее не получится. У Марии чутье на предательства и измены, она безошибочно вычисляет интриганов и вовремя выпроваживает их из своей жизни.

Ольга

Обладательница этого имени сочетает в себе способность к аналитическому мышлению и блестящую интуицию. Ольга в равной степени прислушивается к голосу рацио и к внутреннему голосу, которые в тандеме дают практически стопроцентную защиту от обманщиков, предателей и недоброжелателей.

С одной стороны, Ольга подмечает мельчайшие детали в поведении окружающих, сопоставив которые, может сделать определенные выводы; с другой, интуиция подсказывает ей, с кем можно общаться, не ожидая удара в спину, а кто предаст при первой же возможности.

В ее окружении - только проверенные люди.