Женщины с этими именами часто попадают в токсичные отношения: из всего 3

В последние годы популярные издания столько пишут о токсичных отношениях и типах партнеров, которые затягивают в эту паутину несчастных жертв, что, кажется, можно научиться распознавать их с первого взгляда. На деле же не все так просто - нарциссы, абьюзеры и прочие мастера манипуляций ловко маскируются под влюбленных. Чаще всего в отношениях с ними оказываются обладательницы определенных имен - проверьте, находитесь ли вы в группе риска.

Инна

Обладательницы имени Инна наделены сильным характером, который приносит им проблемы в личной жизни. Женщины, нареченные этим именем, не могут встретить того единственного, с кем проведут всю свою жизнь.

В определенном возрасте Инна начинает паниковать, что так и останется одна-одинешенька, без мужа и семьи.

Поддавшись эмоциям, она вполне способна стать жертвой токсичного партнера. Ведь поначалу такой мужчина окружает исключительным вниманием, осыпает подарками и комплиментами, и несчастной кажется, что она встретила своего единственного. Горькая правда всплывает лишь впоследствии, и тогда лишь бы ноги унести.

Надежда

Женщины, которых родители назвали таким именем, полностью его оправдывают. Это мягкие, заботливые, трепетные создания, которые считают своей миссией помогать нуждающимся. Нередко Наденька встречает на своем пути мужчин, которые, как ей кажется, ждут свою спасительницу - как нетрудно догадаться, речь идет о ней самой.

Вот только Надежда не понимает, что сколько не пытайся спасти того, кто сам этого не хочет - все будет напрасным.

В итоге обладательница имени тратит свои лучшие годы на того, кто вовсе этого недостоин. А когда к ней приходит наконец осознание, что эта жаба в принца не превратится, бывает уже слишком поздно.

Ольга

Девушка по имени Ольга верит в доброе начало в людях. Потому, когда судьба сводит ее с сомнительным поклонником, считает, что сила ее любви способна пробудить в нем все лучшее. Обладательница этого имени самозабвенно бросается в омут токсичным отношений, не сознавая его истинной опасности.

На уговоры подруг и родственников Ольга не поддается.

Характер у этой барышни твердый, поэтому какое-то время она может не признавать свою ошибку из гордости. Но, к счастью, рано или поздно здравый смысл победит, и Оля без сожалений расстанется с мужчиной, который тянет ее на дно.