Женщины с этими именами чаще всего становятся главными в отношениях

Кто должен играть первую скрипку в отношениях - он или она? В наши дни ответ на этот вопрос не так уж однозначен, как может показаться на первый взгляд. Многие дамы охотно берут роль главы семейства на себя, предоставляя мужчине возможность отдохнуть от навязанных обществом дел и обязанностей. Воля к победе, стремление к лидерству, сильный характер - все это свойственно женщинам, нареченным определенными именами. Рассказываем, обладательницы каких имен берут инициативу в отношениях на себя.

Алевтина

Женщина по имени Алевтина станет не только верной хранительницей очага, но еще и его защитницей. Обладательницы этого имени наделены смелым и решительным характером, поэтому в умении отстаивать свои интересы и интересы семьи ничуть не уступают мужчинам. А где-то, возможно, даже превосходят сильный пол.

На работе Алевтина нередко занимает руководящие посты, но и в личных отношениях берет на себя большую ответственность.

Как правило, она сознательно выбирает мужчину, которому по душе расклад, при котором женщина стоит во главе семьи. И пока он будет заниматься домом, она станет зарабатывать.

Диана

Какой бы нежной и женственной ни была на вид Диана, в глубине души это настоящая амазонка. Обладательница этого имени настолько уверена в себе, что окружающие чувствуют это по одному ее взгляду, по каждому отточенному движению. В ее власти казнить и миловать, разрешать или запрещать, и никто слова поперек не скажет.

В любовных отношениях Диана также предпочитает занимать позицию лидера, а не ведомого.

С первых дней романа она берет инициативу в свои руки и организовывает совместный отдых для себя и избранника, выбирает места для встреч и т.д. После официального оформления отношений Диана также будет в паре у руля.

Регина

Обладательница царственного имени Регина уж никак не может быть той, кем управляют. В работе и личной жизни женщина, нареченная этим именем, проявляет недюжинное хладнокровие и уверенность в себе. В мужья она выбирает немного инфантильного мужчину, которым сможет вертеть как хочет, играя на его слабостях.

Быть на первом месте - вот что необходимо Регине, как воздух, в том числе в браке.

Сама мысль о том, чтобы кто-то командовал ею, приводит носительницу имени в негодование. Порой Регина способна перегнуть палку и превратиться в настоящую фурию, но она довольно скоро успокаивается и возвращается в прежнее расположение духа.