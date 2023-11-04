Женщины с этими именами чаще всего попадают в токсичные отношения: не везет в любви

Встретить родного и близкого по духу человека, с которым захочется прожить до глубоких седин — настоящее счастье. К сожалению, не всем удается испытать его сразу. Эксперты в сфере эзотерики назвали женские имена, обладательницы которых постоянно попадают в нездоровые отношения — по разным причинам они выбирают тех мужчин, которые причиняют им боль.

Надежда

Характер у обладательницы этого имени полностью ему под стать. Надежда относится к той категории женщин, которые в любой ситуации стараются не опускать руки и утешают себя стандартными аргументами: «Он просто меня не понял», «У него в жизни непростая ситуация», «Он любит меня, только не умеет проявлять свои чувства», — и так далее.

Попав в токсичные отношения, Надя не торопится бежать из них со всех ног.

Она изо всех сил сочувствует своему избраннику и оправдывает его слова и поступки. Какую бы боль ни причиняла обладательнице имени такая связь, она ни за что не поставит точку. Просто потому, что надеется, будто сила ее любви способна привести партнера к свету.

Ольга

Сильный характер является главным препятствием к личному счастью Ольги. Обладательница этого имени очень цельная натура, которой сложно найти «своего» мужчину. Большинство парней считают Олю слишком самодостаточной и избегают ее, мол, такой и бойфренд-то не слишком нужен. В результате женщина страдает от одиночества и совершенно отчаивается.

В попытке построить отношения хоть с кем-нибудь Ольга может вступить в токсичную связь.

В этом нет ничего удивительного, поскольку большинство манипуляторов в первые месяцы отношений похожи на идеальных сказочных принцев. Купившись на сладкие обещания и комплименты, Оля не замечает, что перед ней — волки в овечьей шкуре.

Инна

Женщина, нареченная этим именем, обожает чувствовать себя спасательницей. Ощущение, что без ее помощи человек ни с чем не справился бы, приносит Инне необыкновенное удовлетворение. Неудивительно, что она частенько вступает в отношения со сложными мужчинами — ей кажется, что рядом с ней они непременно станут лучше.

Вот только так складывается далеко не всегда.

В большинстве случаев бойфренд не горит желанием исправляться и не чувствует ни малейшей благодарности к Инне за ее заботу. Ссоры, скандалы, выяснение отношений — все это становится частью жизни. Вырваться из токсичной связи Инне непросто — ей жаль вложенных ресурсов, поэтому она не отступает до последнего.