Женщины с этими именами чаще других остаются старыми девами

В старину считалось, что девушка, не вышедшая замуж до 22-23 лет, по умолчанию переходит в статус старой девы. Как правило, в обществе к ним относились двойственно - одни порицали, другие сочувствовали. В наши дни на звание “старых дев” могут претендовать обладательницы некоторых женских имен, которым не везет в отношениях или они сами не торопятся под венец.

Диана

В античной мифологии Диана - богиня Луны, которой свойственны независимость и свободолюбие. В обладательнице этого имени есть нечто инфернальное, ведьминское, отпугивающее от нее мужчин. Редкие смельчаки пытаются ухаживать за такой девушкой - слишком уж сильной энергетикой она обладает и отталкивает тем самым от себя.

Даже если Диана вступит в романтические отношения, велика вероятность, что она станет постоянно подавлять партнера своим авторитетом.

Женщина, нареченная этим именем, хочет, чтобы все происходило по ее воле. Избраннику придется выбирать - либо играть по предложенным правилам, либо уйти. Нередко Диана так и остается в одиночестве.

Дарья

Мало кто знает, что это имя является производным от мужского имени Дарий. Как это часто бывает с обладательницами исконно мужских имен, Дарья заимствует у представителей сильного пола такие черты характера, как упрямство, стремление к независимости и лидерству в отношениях. Далеко не каждый парень готов примириться с этим.

Если Даше что-то не понравится, она будет спорить со своим мужчиной до последнего.

Идти на компромисс обладательница этого имени не намерена: или будет так, как хочет она, или никак - и точка! Даже самый любящий и понимающий партнер в скором времени устанет от такого отношения и уйдет прочь. А Дарье придется доживать век старой девой.

Александра

Как и Дарья, Александра перенимает “мужские” черты характера. Это требовательная, строгая и даже жесткая особа, у которой не забалуешь. Саша следует в большей степени голосу разума, чем сердца, поэтому смотрит на отношения скорее по-деловому, чем сквозь розовые очки. Для нее совместная жизнь - взаимовыгодное партнерство.

Если мужчина предпочитает такой же формат отношений, у них с Александрой сложится крепкий тандем.

В обратном случае избранник будет обижаться на обладательницу имени из-за ее холодности и отстраненности. Скандалов избежать не удастся, при этом Саша явно будет недовольна тем, что партнер в чем-то ее обвиняет. Очень часто она вовсе делает выбор в пользу одиночества.