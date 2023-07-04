Женщины с этими именами ценят в мужчинах внутренний мир больше, чем красоту

Как много девушек хороших, как много ласковых имен… Однако не каждое имя дарит своей обладательнице те качества, которые хотел бы видеть в своей избраннице каждый мужчина. Многие дамы клюют исключительно на внешность и статус кавалера, не задумываясь при этом о его внутренних качествах. Впрочем, есть и те, кто в первую очередь смотрит не на объем бицепсов и смазливое лицо, а на интеллект, таланты и черты личности мужчины. Рассказываем, какие имена носят представительницы прекрасного пола, для которых красота - не главное.

Светлана

Женское счастье в представлении Светланы - это надежный и преданный мужчина рядом. Тот, с которым можно чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне, строить планы на совместную жизнь, растить детей, а потом и внуков. Писаных красавчиков Света не воспринимает всерьез - многие из них чересчур зациклены на себе.

Куда больше в мужчинах обладательница этого имени ценит личностные качества и богатый внутренний мир.

Светлане важно, чтобы им с избранником было о чем поговорить - не только обсудить бытовые вопросы, а обменяться мнениями и впечатлениями. Начитанный и многогранный парень точно придется ей по душе.

Татьяна

В молодости Таня нередко влюблялась в парней, обладающих эффектной внешностью. Ей хотелось стать избранницей одного из таких, чтобы все конкурентки кусали локти от зависти. Однако, обжегшись в отношениях с красавчиками, Татьяна делает вывод: внешность - дело десятое, куда важнее, что у человека за душа.

Обладательницу этого имени привлекают мужественные и верные джентльмены, с которыми можно быть самой собой.

Те, кто и сам не станет прятаться под маской и строить из себя того, кем на самом деле не является. Надежность, целеустремленность, чувство юмора - вот что нравится Тане в потенциальном партнере.

Ульяна

Женщина, которая носит имя Ульяна, не зациклена на своей собственной внешности. Нет, конечно же, она следит за собой, но не стремится за модными трендами, предпочитает стиль, макияж и прически, которые идут ей, а не навязаны модельерами. Гораздо больше внимания она уделяет саморазвитию, а не красоте.

Такие же требования у Ульяны к избраннику.

Если мужчина сконцентрирован на том, чтобы узнавать что-то новое, учиться и развиваться, что обладательнице этого имени определенно будет с ним интересно. Впрочем, если вдобавок к интеллекту и личным качествам партнер будет приятен внешне, Ульяна будет только “за”.