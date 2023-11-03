Женщины с этими именами — самые неблагодарные дочери: их всего 3

Мамы и папы вкладывают много сил и времени в воспитание детей. Они надеются, что однажды, когда наступит старость, отпрыски будут помогать им. К сожалению, эти надежды не всегда оправдываются. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, обладательницы которых торопятся покинуть отчий дом и навсегда разорвать отношения с близкими.

Варвара

Имя Варвара недаром переводится как «дикарка» или «чужестранка». Обладательница этого имени не может похвастаться близкими взаимоотношениями с родственниками. Она всегда как будто бы держит дистанцию, постоянно находится в своих мыслях, а планы на будущее строит так, что они редко пересекаются с планами близких людей.

Если вся семья летом собирается ехать на юг, Варвара непременно отправится на север.

Не для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, а потому, что ей так хочется. Довольно часто обладательница этого имени уезжает от семьи далеко и навсегда, и ничто не способно заставить ее вернуться назад — даже просьбы родителей, сестер и братьев.

Инна

В некоторых источниках имя Инна трактуется как «бурный поток». Характер у его обладательницы под стать — холодный, стремительный, беспощадный. Женщина, которую нарекли так родители, обладает суровым нравом. Если ей что-то не по душе, она не постесняется сообщить об этом в самых резких выражениях, а потом уйти, хлопнув дверью.

В юности Инна часто конфликтует со своими родителями.

Она торопится как можно скорее выпорхнуть из семейного гнезда и начать самостоятельную жизнь. Стоит признать, что у нее это неплохо получается. Обладательница имени быстро встает на ноги, рано начинает зарабатывать и содержать себя самостоятельно. А вот близкие отношения с семьей у нее так и не складываются.

Кира

Один из вариантов перевода этого имени — «госпожа». Кира действительно растет очень высокомерной девочкой, на родителей смотрит как на слуг, которые обязаны исполнять ее капризы. Если какое-то желание Киры не будет удовлетворено, она непременно накажет виновников, объявив им бойкот. ей совсем не сложно неделями не разговаривать с близкими людьми.

Достигнув совершеннолетия, Кира уезжает из дома.

При этом она часто разрывает все связи с семьей, не звонит и не бывает в гостях. Родители могут долго искать встречи с дочерью, но в ответ на просьбы увидеться будут слышать только твердое «Нет». Кира не испытывает тоски по родственникам, ее вполне устраивает одинокая и независимая жизнь.