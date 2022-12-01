Женщины с этими именами — худшие и неблагодарные дочери: их всего три

Когда речь заходит о сложных взаимоотношениях между родителями и их детьми, многие люди автоматически принимают сторону младшего поколения. Мол, представители старшего возраста многого не понимает в делах молодежи, а потому постоянно ворчат и недовольничают. Однако порой причиной для конфликта отцов и детей становится тяжелый характер последних. Эксперты в области эзотерики утверждают, что дети, нареченные конкретными именами, со временем превращаются в трудных и неблагодарных. Рассказываем, какие имена носят женщины, которые постоянно не ладят со своими родителями.

Варвара

Одно из возможных толкований имени Варвара - чужестранка. Женщины, которых родители наделили этим именем, даже в кругу своей семьи держатся обособленно. Они имеют свою собственную точку зрения по каждому вопросу, не стесняются спорить со старшими, если их что-то не устраивает.

Варвара обладает независимым характером, поэтому при первой же возможности она упорхнет из родного дома, чтобы больше туда не возвращаться.

О том, чтобы помочь родителям в старости, Варя вряд ли задумается - куда больше ее интересуют собственные проблемы. Даже если она возобновит общение с близкими, то будет с ними холодна.

Инна

“Бурный поток” - такое значение имени Инна считается самым распространенным. С самых юных лет обладательница этого имени отличается мятежным характером.

Родительский авторитет для нее ничего не значит - впрочем, как и любой другой, потому что Инна предпочитает придерживаться своих собственных взглядов на жизнь.

Отношения с отцом и матерью у Инны складываются крайне тяжело - она не хочет подчиняться их правилам, они обижаются, что дочь ни в грош их не ставит. Носительницы имени часто прекращают общение с родителями, чтобы больше не чувствовать давления с их стороны.

Кира

Имя Кира часто трактуется как “госпожа” или “властная”. Девушки, получившие это имя, нередко ставят свои потребности превыше чужих - даже если под “чужими” подразумеваются ее собственные родители. В детстве Кира капризна и требовательна, мать и отец нередко отдают ей все самое лучшее и экономят на себе. Повзрослев, обладательница этого имени не торопится вернуть родителям ту любовь, которую они вложили в нее.