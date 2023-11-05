Женщины с этими 3 именами всегда получают то, что они хотят

Стремление получить желаемое вполне естественно — все мы хотим, чтобы наши мечты и планы воплотились в реальность. У каждого человека свои способы добиться своего, а кому-то и вовсе не нужно прикладывать для этого усилий. Удача сама идет к ним в руки. Эксперты назвали три женских имени, хозяйки которых могут похвастаться особым везением.

Алина

Обладательница этого имени — настоящая душа компании. Алина легко и быстро находит общий язык с любым человеком, и спустя полчаса после знакомства он будет ее преданным фанатом. Благодаря своему природному очарованию эта женщина виртуозно добивается поставленных целей. Как поется в известной песенке, «тут легкий флирт, признанье там» — и вот уже у ног Алины весь мир.

Но не стоит считать хозяйку этого имени меркантильной и корыстной.

Алина заводит новые знакомства не потому, что они будут ей выгодны, а потому что ей действительно нравится общаться. Иногда щедрые предложения от новоиспеченных друзей сыплются на обладательницу имени задолго до того, как она обмолвится о своих мечтах и планах.

Виктория

Женщина, нареченная этим именем, очень упряма. Если Вика поставила перед собой какую-то цель, то непременно ее добьется. Природа наделила ее необыкновенной силой духа, которая помогает ей преодолевать самые сложные жизненные препятствия. Виктория решает возникшие проблемы легко и виртуозно, почти играючи.

Имя, которое в переводе с латыни означает «победа», служит Вике своеобразным талисманом.

А ее личностные качества, среди которых, помимо уже названных, есть и целеустремленность, и амбициозность, помогают достичь самых вершин. Можно ни капли не сомневаться в том, что рано или поздно все, что задумала Виктория, станет реальностью.

Мария

Уверенность в себе — вот что бросается в глаза во время знакомства с Марией. Обладательница этого имени на все сто процентов убеждена, что заслуживает самого лучшего, и это не может не восхищать. Она похожа на королеву, которой достаточно словечко сказать — и ее воля будет исполнена. Но своих целей Маша добивается не только благодаря чужой помощи.

Женщина, которую родители нарекли таким именем, невероятно трудолюбива.

Она готова сутками не спать, лишь бы достичь желанного результата. Окружающим остается только удивляться такой необыкновенной силе духа и работоспособности. Возможно, именно эти качества делают Марию любимицей фортуны — богиня удачи вознаграждает ее за приложенные усилия.