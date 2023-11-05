Женщины с этими 3 именами несут свое проклятье всю жизнь

Наши предки верили, что в каждом имени заключена уникальная энергетика. Иногда она настолько сильная, что человеку трудно с ней совладать. В этом случае вся его жизнь идет наперекосяк, а он, бедняга, даже не подозревает, в чем дело. Эксперты назвали три женских имени, которые накладывают на судьбу обладательниц свой отпечаток.

Вера

Имя Вера наделено очень сильной энергетикой. Его обладательницы могут похвастаться мощным внутренним стержнем, но, увы, в остальном фортуна зачастую не на их стороне. Проблемы и трудности сыплются на Веру, словно из рога изобилия. Порой женщине кажется, что таким образом судьба решила проверить ее на прочность... и забыла нажать кнопку «стоп».

Нет, конечно же, в жизни Веры бывают триумфы и победы.

Однако ради того, чтобы они случились, обладательнице имени приходится пуд соли съесть. После всех затраченных усилий она уже не может радоваться своим достижениям. Все, о чем думает Вера — почему другим все достается легко и просто, а ей почему-то нужно пройти целый квест, прежде чем добиться желаемого.

Инна

Характер у Инны — не сахар. Женщина, нареченная этим именем, с трудом находит общий язык с окружающими людьми. Очень уж она требовательная и властная. Инна хочет, чтобы все было именно так, как хочется ей — стоит кому-нибудь из близких проявить хотя бы каплю своеволия, она в жесткой форме напомнит, кто тут хозяйка.

Отношения с близкими людьми и коллегами у Инны довольно натянутые.

Порой женщина и сама понимает, что перегибает палку, но остановиться уже не может — таков ее характер. Он и становится для Инны настоящим проклятием, от которого она желала бы избавиться. Но избавиться от влияния имени и его энергетики невозможно.

Людмила

У обладательницы этого имени свой крест. Людмила — очень добросердечная женщина, и это качество часто играет с ней злую шутку. Она просто не в силах возразить человеку, когда тот просит ее о помощи. Этим с радостью пользуются манипуляторы и просто недобросовестные люди, которых хлебом не корми — дай выехать за чужой счет.

Умом Люда понимает, что ее неумение говорить «нет» приносит массу неудобств.

Порой ей приходится жертвовать своим личным временем и комфортом, чтобы кому-то помочь. Людмила клятвенно обещает себе больше не поддаваться на чужие уловки и в следующий раз твердо отказать «несчастной жертве обстоятельств». Но снова и снова наступает на те же грабли.