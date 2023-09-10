Женщины с этими 3 именами молча терпят любую критику

На свете нет ни одного человека, который хоть раз не столкнулся бы с критикой. Она бывает разной - конструктивной и неуместной, полезной и раздражающей. Каждый из нас по-своему реагирует на неприятные слова в свой адрес. Кто-то злится и срывается на обидчике, кто-то плачет, а кто-то молча терпит. К последнему типу относятся обладательницы трех женских имен.

Василиса

Природа наградила Василису мягким и уступчивым характером. Девушка, нареченная этим именем, старается избегать конфликтов.

Знаменитая фраза Кота Леопольда “Ребята, давайте жить дружно!” могла бы стать ее девизом.

Казалось бы, миролюбие - хорошая черта, однако для Василисы она нередко оборачивается неудобствами.

Обладательница этого имени не находит в себе сил и решительности, чтобы дать отпор навязчивым людям и обидчикам. Вместо того чтобы поставить непрошенного советчика на место, Василиса терпеливо его выслушивает. Более того, бывает и так, что “благодаря” критике в свой адрес она обрастает комплексами, становится неуверенной в себе.

Ксения

Находиться в мире, спокойствии и гармонии - вот заветная мечта Ксении. Обладательница этого имени хочет, чтобы всем вокруг было хорошо и комфортно, и берет эту заботу на себя. Вот только она забывает о том, что не все люди могут оценить ее хлопоты по достоинству. Находятся те, кто воспринимает это как должное и начинает помыкать Ксюшей.

“Сели на шею и ножки свесили”, - так можно охарактеризовать действия тех, кто паразитирует на доброте Ксении.

Девушка, нареченная этим именем, старается угодить, но снова и снова нарывается на критику. Ей необходимо понять, что даже самые близкие люди могут пользоваться ее уступчивостью, и тщательно расставить личные границы.

Лариса

“Кто, если не я?” - говорит Лариса перед тем, как броситься кому-нибудь на помощь.

Женщина, которая носит это имя, просто не может сидеть сложа руки, когда кто-то поблизости находится в опасности, расстроен, подавлен и т.д. Однако недаром в народе говорится: “Не делай добра - не получишь зла”. Иногда доброта Ларисы оборачивается против нее самой.

Например, согласится Лара по доброте душевной испечь тортик подруге на день рождения, а та начнет выпрашивать сладости едва ли не каждую неделю - то ребенку, то соседке, то коллеге на работе. Естественно, ни о какой оплате речи не заходит, подруга же! А если Лариса тактично откажется, то услышит в свой адрес море неприятных слов.