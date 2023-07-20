Женщины с этими 3 именами могут сбить с ног своим сарказмом: мужчинам с ними нелегко

Женское чувство юмора значительно отличается от мужского - многочисленные исследования доказывают, что прекрасный пол предпочитает добрые и милые шутки. Но среди дам встречаются и обладательницы на редкость острых язычков, которые в своем мастерстве отбрить собеседника или уложить на лопатки своим сарказмом ничуть не уступают джентльменам. Как оказалось, такие женщины чаще всего носят определенные имена. Рассказываем, кому же под силу одной фразой подорвать чужое эго.

Маргарита

Обладательница булгаковского имени - натура незаурядная. Марго всегда находится в центре мужского внимания, где бы она не оказалась, вслед ей летят восхищенные взгляды. Вот только добиться благосклонности этой красавицы отнюдь не так просто. Обладательница этого имени имеет высокие требования к спутнику жизни.

В первую очередь мужчина должен быть готов к встрече с бесподобным сарказмом Маргариты.

Эта дама обожает играть на нервах собеседника, подначивать его, подтрунивать, пока тот не вскипит. Марго знает, что в умении довести поклонника до истерики ей нет равных и без всяких угрызений совести пользуется своей скрытой способностью.

Нина

На первый взгляд носительница этого имени кажется дамой спокойной и даже покорной. Нина - настоящая загадка, к которой представители сильного пола так и тянутся. Но стоит узнать ее поближе, как станет очевидно - эта женщина не так уж проста. С помощью своего острого язычка она заткнет за пояс любого мужчину.

При этом Ниночка может всем сердцем любить своего мужчину, но это ничуть не мешает ей постоянно подшучивать над ним, причем довольно колко. Не всякий спутник жизни может выдержать постоянные “шпильки” в свой адрес.

Эго партнера страдает от сарказма Нины, сколько бы та не повторяла, что делает это любя.

Мария

Женское имя Мария таит в себе множество смыслов - в разных источниках можно встретить такие его толкования, как “безмятежная” или “желанная”. Его обладательница - утонченная и образованная натура, которая производит на мужчин впечатление настоящей леди, но таит под этой маской истинное лицо.

На самом деле Машеньке нравится повелевать мужчинами, манипулировать ими, делать так, чтобы они выполняли ее капризы.

Нередко для этого она прибегает к сарказму, берет избранника на слабо, чтобы тот бросился доказывать обратное. И, надо сказать, Маша прекрасно справляется со своей задачей.