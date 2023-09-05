Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами

В последние годы о манипуляторах было написано столько книг и статей, снято столько документальных и художественных картин, что, казалось бы, мы должны знать о них все. “Предупрежден - значит вооружен”, - гласит известное высказывание, но в случае с манипуляторами оно не работает. Искусные лжецы и лгуньи все равно найдут способ втереться в доверие и получить свое. Рассказываем, какие имена носят женщины, способные заставить партнера плясать под их дудку.

Вера

Под маской легкомысленной хохотушки, которую любит примерять на себя Вера, на самом деле скрывается железная леди. Обладательница этого имени - настоящий кремень, но она прекрасно понимает, что если будет демонстрировать свои качества открыто, вряд ли добьется желаемого. А потому то и дело прибегает к манипуляциям.

Например, когда любимый мужчина в чем-то отказывает Верочке, она начинает давить на жалость.

Но не прямо, и исподтишка, так, чтобы жертва почувствовала себя виноватой и постаралась все исправить. Нужно сказать, что женщина, нареченная этим именем, очень осторожна, и не прибегает к манипуляциям слишком часто, чтобы ее не раскусили.

Эльвира

Природа-матушка наградила Эльвиру очень неуступчивым характером. Женщина, получившая при рождении такое имя, эгоистична, капризна и упряма. В отличие от Веры, она открыто требует, чтобы окружающие исполняли ее прихоти, а если этого не происходит, начинает играть на их чувствах. Бойфренд не купил колечко? Отлично, значит, никакого интима!

Из-за своего характера Эльвира редко задерживается надолго в отношениях или в рабочем коллективе.

Парень, решивший связать свою судьбу с этой девушкой, и рад был бы любить ее и заботиться, но ведь Эльвире постоянно все не так. Преподнесешь ей букет из ста роз - она потребует из сто одной. Еще и губки обиженно надует.

Тамара

Женщина, нареченная этим именем, обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Она обожает командовать и не скрывает этого. Лучше всего Тамара чувствует себя в паре с покорным и тихим мужчиной, который будет послушно выполнять все ее указания. Но если у избранника совсем иной характер, придется прибегать к другим методам.

Тамара очень хитра, кроме того, она отличный психолог.

Обладательница этого имени хорошо знает слабые места своей второй половинки и как нужно надавить на них, чтобы добиться желаемого. При этом жертва в большинстве случаев даже не заметит подвоха и с удовольствием поведется на тонкую манипуляцию.