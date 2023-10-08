Женщины с этими 3 именами боятся признаваться мужчине в любви

Они никогда не расскажут о своих чувствах первыми.

В старину женщинам было категорически запрещено признаваться в любви прежде, чем это сделает партнер. В современном мире сделать первый шаг навстречу ничуть не зазорно, но не все дамы готовы воспользоваться этим шансом. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят женщины, которым трудно решиться на признание.

Александра

Как и многие обладательницы исконно мужских имен, Александра привыкла находиться в образе “железной леди”. Быть слабой - не в ее правилах. Женщина, нареченная этим именем, довольно часто избегает романтики и отношений, чтобы не стать уязвимой. Для Саши нет ничего страшнее, чем продемонстрировать всему миру свою истинную ранимую натуру.

Когда Александра влюбляется, ей сложно контролировать себя - хочется все время находиться рядом с объектом чувств, болтать с ним, флиртовать…

Однако страх перед возможным отказом и душевной болью, которая обязательно за этим последует, останавливает ее. Поэтому Саша делает вид, что мужчина ей безразличен, но если тот сам сделает первый шаг, охотно откликнется.

Галина

Галина относится к числу тех женщин, которые слушают не сердце, а разум. Рациональность - одна из главных ее черт. Обладательница этого имени редко влюбляется по уши, так, чтобы все мысли были лишь об объекте воздыханий. В отношениях с противоположным полом Галина ищет в первую очередь какую-то выгоду для себя.

К выбору партнера Галя подходит с практической точки зрения.

Если мужчина способен обеспечить себя и семью, здоров и трудолюбив, она посмотрит, поразмыслит и решит: надо брать! Пылких признаний в любви от обладательницы этого имени ждать не стоит. Галина выражает свои чувства с помощью поступков - например, приготовив любимое блюдо партнера.

Дарья

Многие считают, что только мужчины избегают ответственности и обязательств. Но это свойственно и представительницам прекрасного пола. Например, женщины, нареченные именем Дарья, предпочитают легкие, ни к чему не обязывающие отношения. Как только наступает время перейти на другой, куда более серьезный уровень, и партнер признается в любви, Даша приходит в ужас.

В отличие от избранника, она не готова говорить о своих чувствах и плавно переходить от бурного романа к почти семейной жизни.

Дарья опасается, что как только с ее уст слетят заветные три слова, она окажется в “золотой клетке”. Мужчине необходимо проявить максимум терпения, чтобы дождаться от Даши признания.