Женщины с этим знаком восточного гороскопа самые страстные, по мнению мужчин

Представители сильного пола от них просто без ума.

Еще сто с небольшим лет назад правила светского тона предписывали девушкам быть скромными и послушными. О том, чтобы продемонстрировать свои истинные личностные качества и уж тем более чувственность и страсть, не могло быть и речи. Зато сегодня женщины могут не скрывать свой жизнерадостный характер и использовать все средства из своего “арсенала”, чтобы привлечь мужчин. Астрологи выяснили, представительницы какого восточного знака кажутся парням самыми притягательными.

Коза

“Женщина до мозга костей”, - так можно охарактеризовать тех дам, которым повезло появиться на свет в год Козы. Ведь представительницы этого знака действительно являются эталоном, на который равняется весь прекрасный пол. Они женственные, чувственные, и, что немаловажно, страстные.

Коза много времени, сил и средств вкладывает в свою внешность. Ухоженный и привлекательный вид для нее - самое главное. Уроженка этого знака уверена: поговорку про то, что встречают по одежке, придумали неспроста. Поэтому тщательно следит за тем, как выглядит.

И все же для того, чтобы привлечь сильный пол, одной только внешности мало.

Мироздание наделило Козу особенной энергетикой, которая притягивает мужчин как магнитом. Достаточно одного взгляда на представительницу знака, чтобы понять - это натура, которая любит жизнь во всех проявлениях.

Скука и тоска - это не про Козу.

Она не станет строить из себя рафинированную леди, недотрогу, готовую вот-вот упасть в обморок от мужского внимания. Если место в сердце Козочки еще не занято, она открыта для знакомств и с радостью отправится в романтическое приключение.

Представители сильного пола без ума от этой женщины. В постели она обожает эксперименты, и неважно, кто является их инициатором - она сама или партнер. Девушки, рожденные под этим знаком, любят все неизведанное, поэтому перспектива получить новые ощущения им по душе.

Интим с представительнецей этого знака каждый раз неповторим, она обязательно найдет, чем удивить своего партнера. Накануне свиданий избранник этой девушки сгорает от нетерпения и предвкушения, поскольку знает - его обязательно ждет нечто особенное. Коза - мастерица на выдумки в постели.

Даже если роман завершится, Козочка навсегда останется в памяти мужчины как самая страстная, неутомимая и раскованная партнерша.

Невольно он будет сравнивать с ней всех последующих женщин и понимать, что другой такой в его жизни больше не будет.