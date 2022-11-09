Женщины, рожденные в эти числа месяца, выходят замуж за миллионеров: проверьте, повезло ли вам

Матрица судьбы, как утверждают эзотерики, влияет на успех человека. Число рождения — один из ключевых компонентов личного благополучия. Женщины, появившиеся на свет в один из счастливых дней, чаще остальных становятся спутницами богатых мужчин.

Состоятельный супруг — мечта многих. Ведь так женщина получает статус, решает свои финансовые и имущественные проблемы. Специалисты-эзотерики уверены, что в этом вопросе судьба благоволит дамам, рожденным 5, 14 и 23 числа любого из месяцев.

Сторонники теории матрицы, предопределяющей ход жизни, уверены, что в этой дате заключается важный код. Чем лучше человек знает свою карту судьбы, тем скорее он раскроет заложенный потенциал.

Однако не стоит всецело доверять нумерологии, ведь не только дата рождения влияет на судьбу. Жизнь слишком сложна и многогранна, чтобы перекладывать всю ответственность за происходящее на эзотерику. При желании человек может переломить ход судьбы, а цифры будут ему подсказывать, если, конечно, в них верить.