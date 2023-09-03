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Женщины позавидуют: главный секс-символ 90-х спустя годы почти не изменилась

3 сентября 2023 20:15
Женщины позавидуют: главный секс-символ 90-х спустя годы почти не изменилась

Все еще хороша собой.

Анна Назарьева шокировала советского зрителя, не привыкшего к обнаженке на экране. Актриса одной из первых разделась на камеру, чем и завоевала себе титул главного секс-символа 90-х.

Носить это звание артистке не нравится. Она не раз говорила, что хотела быть популярной благодаря драматическому таланту, а не женским прелестям. Но зритель ценил в ней потрясающую красоту и умение добавить перчинки в любой сюжет.

И до сих пор многие мужчины заглядываются на звезду, которая с годами совсем не изменилась. В 54 года Назарьева все еще о-го-го: многие женщины завидуют ее очарованию и неувядающей сексуальности.

К слову, у противоположного пола, наконец, появился шанс. Еще в 18 лет красавица вышла замуж за Александра Полынникова, которому на тот момент было 46 лет. В прошлом году режиссера не стало, а значит, поклонникам ничто не мешает приударить за Анной Владимировной.

Женщины позавидуют: главный секс-символ 90-х спустя годы почти не изменилась
Фото: Кадр из фильма «Приморский бульвар» (1988), кадр из сериала «Выйти замуж за генерала »
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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