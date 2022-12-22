Женщины отдавали миллионы альфонсу из Твери: его внешность вызвала недоумение (фото)

Марк Васютин прославился на всю страну после того, как его бывшие пассии приняли участие в шоу на федеральном телеканале. Первой свою историю рассказала женщина по имени Дарья. По ее словам, их знакомство состоялась в соцсетях. Марк так убедительно рассыпался в комплиментах, что девушка не устояла. Во время их романа мужчина был галантен и нежен, признавался в любви и заявлял, что готов осыпать Дарью подарками.

Васютин собирался приобрести для девушки автомобиль — якобы его друг расставался с «Мерседесом» всего за 80 тысяч рублей. Доверчивая Дарья отдала Марку для начала 45 тысяч, но машину она так и не увидела. Кроме того, Васютин вызвался переплавить ее старые украшения в модное кольцо, и девушка рассталась еще и с золотом. В общей сложности, она отдала ему порядка полумиллиона рублей.

Как выяснилось, деньги Дарьи мужчина тратил на ужины в ресторане с другими девушками. Одна из них — Светлана — оказалась более стойкой к комплиментам Марка. Она даже получала от него золотые украшения, но затем он настойчиво начал просить взять для него кредит. После разрыва отношений Васютин отобрал подарки у девушки.

Еще одна пострадавшая от действий альфонса из Твери лишилась по его вине 2 млн рублей. Причем у россиянок внешность Васютина, который тоже появился в шоу, вызвала недоумение: круглолицего и полноватого мужчину сложно было назвать красавчиком. Поэтому, что двигало девушками, которые отдавали ему миллионы, осталось неясным.