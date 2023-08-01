Женщины оплевали любимую Батырева после вестей о скорой свадьбе: что с ней не так

Фанатки актера не могут смириться с его выбором.

Антон Батырев, наконец, готов расстаться со статусом холостяка. Вот уже три года актер встречается с Анной Савельевой. И возлюбленная звезды сообщила интернет-пользователям радостную новость о том, что получила предложение руки и сердца.

Для любимца публики этот брак станет уже четвертым. Но поклонницы не спешат радоваться тому, что один из главных красавцев российского кино нашел свое счастье. После вестей о скорой свадьбе многие оплевали любимую женщину знаменитости.

Фанатки заметили, что Анна выглядит гораздо старше своего возраста, поэтому не подходит красавчику-актеру. «Девушка, конечно, стройная, приятная внешне, лучистая, но выглядит старше лет на 10 к своему возрасту», «На вид ей не 26, а скорее 36-40 лет», — заявили в Сети.

Другим не понравился сам факт того, что видного мачо захомутали.