Женщины оплевали любимую Батырева после вестей о скорой свадьбе: что с ней не так
Фанатки актера не могут смириться с его выбором.
Антон Батырев, наконец, готов расстаться со статусом холостяка. Вот уже три года актер встречается с Анной Савельевой. И возлюбленная звезды сообщила интернет-пользователям радостную новость о том, что получила предложение руки и сердца.
Для любимца публики этот брак станет уже четвертым. Но поклонницы не спешат радоваться тому, что один из главных красавцев российского кино нашел свое счастье. После вестей о скорой свадьбе многие оплевали любимую женщину знаменитости.
Фанатки заметили, что Анна выглядит гораздо старше своего возраста, поэтому не подходит красавчику-актеру. «Девушка, конечно, стройная, приятная внешне, лучистая, но выглядит старше лет на 10 к своему возрасту», «На вид ей не 26, а скорее 36-40 лет», — заявили в Сети.
Другим не понравился сам факт того, что видного мачо захомутали.
«Нет, нет, нет! Такие мужчины должны быть свободны, чтобы мы имели надежду! От одного только взгляда его можно забеременеть! Потрясающий актер», «Батырев офигенный! Завидую этой Анне самой черной завистью», — не сдерживают эмоции поклонницы артиста.