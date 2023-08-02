Женщины обомлели, когда увидели 77-летнего старшину Васкова: вот как он выглядит спустя годы

Актер Андрей Мартынов прославился благодаря картине «А зори здесь тихие». Он едва не упустил роль из-за юного возраста — артисту было всего 26 лет. Но старшину Васкова он сыграл блестяще и мгновенно стал любимцем публики. После этого был «Вечный зов», который закрепил успех актера. Сегодня Андрею Леонидовичу уже 77 лет. Он почти не появляется на экране, но остается бодрым и активным.

Последние роли Андрея Мартынова приходятся на начало нулевых. Он появился в сериалах «Черная метка», «На углу у Патриарших», «Ледниковый период». Также актер часто работал над дубляжом зарубежных картин. Он озвучивал Марлона Брандо в «Крестном отце» и Оскара Шиндлера в «Списке Шиндлера».

Сегодня артист появляется на экранах только как гость на телешоу и интервью. Поклонники восхищаются: в свои 77 лет Андрей Мартынов выглядит отлично, а его личные качества поражают еще больше.

«Сколько воспитанности, галантности, ума», — восхищаются пользователи.

Душевные качества актера покоряют не меньше, чем его невероятный талант.