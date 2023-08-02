Женщины обходили стороной: настоящие мушкетеры были не так хороши, как в кино

Те, кто воспитан на романе Александра Дюма «Три мушкетера», привыкли романтизировать мушкетеров. Они представляются благородными, молодыми и обходительными мужчинами, воспитанными, пылкими и страстными. Кажется, окажись дама в прошлом, непременно мечтала бы об ухаживаниях французского военного в голубом плаще.

Однако на деле мушкетеры не были завидными женихами. Александр Дюма, который написал свой героический роман спустя пару столетий после событий, которые в нем происходят, приукрасил своих героев. На самом же деле в личную гвардию короля, которой по сути и являлись мушкетеры, действительно принимали только дворян. Причем главным образом гасконцев. Они славились своим умением сражаться и почти безрассудной храбростью.

Гасконцы были незаменимыми в бою. Однако наряду с этим бедными, как церковные мыши, невоспитанным и совершенно незнакомыми с этикетом. По этой причине ни одна уважающая себя парижанка не связывалась с мушкетером из полка гасконцев. Поэтому они в основном женились на простушках и провинциалках.