Женщины не способны устоять перед мужчинами с этими именами: сбивающая с ног харизма

Можно не быть красавчиком с голливудской внешностью - и при этом отбоя не знать от поклонниц. Причина такого успеха кроется в харизме, качестве, которое трудно описать словами, но наличие или отсутствие которого сразу же заметно при общении с человеком. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые обаятельные мужчины.

Антон

Обаяние, привлекательная внешность и чувство юмора - вот три особенности, которые делают Антона притягательным для женского пола. Обладатель этого имени далеко не всегда может претендовать на звание классического красавчика, но в нем есть какая-то изюминка, которая делает неповторимым и эффектным. Если Антону удалось найти свой стиль, то, считай, это уже половина дела.

Помимо этого, мужчина, нареченный данным именем, покоряет женские сердца своей отзывчивостью.

Антон, как истинный галантный кавалер, всегда готов прийти даме на помощь - хоть тяжелую сумку до дома донести, хоть отвезти пожилых родственников на дачу. Той, кому удалось завоевать любовь Антона, остается только позавидовать.

Богдан

Легкий на подъем, открытый и дружелюбный - таким предстает перед женщинами Богдан. Этот парень притягивает к себе своей коммуникабельностью, простотой в общении и необычным взглядом на мир. Рядом с ним тоже начинаешь смотреть на жизнь совсем под другим углом, радоваться мелочам и наслаждаться каждой секундой, проведенной с дорогими людьми или за любимым делом.

Богдан - прекрасный семьянин. Он никогда не повесит все бытовые обязанности на жену, а охотно возьмет на себя их львиную долю.

И, что самое главное, будет выполнять четко в срок и без лишних напоминаний. Все подруги будут завидовать избраннице Богдана и шутить: мол, он случайно не надумал еще разводиться, дать шанс и другим почувствовать себя принцессой? Но этот парень верен лишь одной-единственной.

Максим

Мужественный и целеустремленный Максим похож на парня из делового глянцевого журнала. Стильный, успешный, умный - девушки то и дело оборачиваются ему вслед. Но завоевать сердце Макса одной лишь привлекательной внешностью и флиртом не получится, он сторонник серьезных отношений, а для них необходимо узнать друг друга получше.

Максим не торопится со свадьбой, и, хотя у него всегда много поклонниц, не меняет девушек как перчатки.

Он ищет свою единственную и не хочет размениваться на мелочи. Поэтому на попытки соблазнить его смотрит скептически, зато оценит в женщине терпеливость, мягкость, умение слышать избранника и мудрость.