Женщины не скрыли зависти: Настя Ивлеева показала пышную грудь и точеную талию в тесном корсете

Настя Ивлеева отбросила лишнюю скромность и всполошила поклонников. Звезда решила вернуться к прежнему образу, но комплиментов не дождалась.

В социальных сетях блогер и телеведущая обнародовала фотографию, на которой запечатлена в джинсовом корсете. Пикантный аксессуар помог эффектной блондинке показать пышную грудь и точеную талию. В подписи Ивлеева призналась, что давно не носила таких женственных вещей.

Но подписчики не оценили стиль бывшей жены Элджея. Женская половина аудитории не смогла скрыть свою зависть к отличной фигуре и смелости Ивлеевой. Подписчицы обрушились на звезду фильма «Монастырь» с травлей.