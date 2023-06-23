Женщины не скрыли зависти: Настя Ивлеева показала пышную грудь и точеную талию в тесном корсете
Звезда задела чужие чувства.
Настя Ивлеева отбросила лишнюю скромность и всполошила поклонников. Звезда решила вернуться к прежнему образу, но комплиментов не дождалась.
В социальных сетях блогер и телеведущая обнародовала фотографию, на которой запечатлена в джинсовом корсете. Пикантный аксессуар помог эффектной блондинке показать пышную грудь и точеную талию. В подписи Ивлеева призналась, что давно не носила таких женственных вещей.
Но подписчики не оценили стиль бывшей жены Элджея. Женская половина аудитории не смогла скрыть свою зависть к отличной фигуре и смелости Ивлеевой. Подписчицы обрушились на звезду фильма «Монастырь» с травлей.
«Баба уже не молода — надо оголиться», «Это дно, страшно подумать, что дальше, чем еще можно удивить, если все показали», «Это наряд Бритни Спирс в нулевых», — оставили они свои едкие комментарии.