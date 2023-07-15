Женщины, названные этими именами, несчастны в любви: проверьте, есть ли среди них ваше

Связь имени и судьбы человека не имеет научных доказательств, но все мистики уверены: от выбора имени для ребенка зависит вся его жизнь. Таролог Марианна Абравитова рассказала изданию Woman, как ни в коем случае нельзя называть девочек.

По мнению женщины, обладательницы этих имен являются самыми несчастливыми во всем русскоязычном обществе. Поразительно, но именно они входят в число немногих с исключительно русскими корнями. По мнению Маргариты, этими именами оказались Вера, Надежда и Любовь.

Таролог заявила что имя Вера несет в себе слишком много духовности, из-за чего его обладательнице будет сложно жить в реальном мире. Она всегда будет разрываться между материальным и духовным, так и не найдя своего места в жизни. Имя Надежда нацеливает женщину в будущее, мешая ей наслаждаться текущим моментом. Любовь же имя глубоко эмоциональное. Его обладательницы, по словам Абравитовой, живут чувствами и нереалистичными ожиданиями от мужчин.